Самолёт как дипломат: что изменится после возвращения перелётов между Индией и Китаем
После пятилетнего перерыва Индия и Китай восстанавливают прямое авиасообщение — событие, которое эксперты уже называют шагом к потеплению отношений между двумя крупнейшими экономиками Азии. Первые рейсы стартуют в конце октября и станут началом новой фазы сотрудничества, затронувшей туризм, торговлю и промышленность.
Возвращение на прямую линию
С воскресенья, 26 октября, на маршрут Калькутта — Гуанчжоу выходит авиакомпания IndiGo. Полет займёт около трёх с половиной часов: вылет из Индии запланирован на 22:00 по местному времени, прибытие в Китай — около четырёх утра.
Это первый прямой рейс между странами после пандемии и политических разногласий, из-за которых сообщение было заморожено в 2020 году. До недавнего времени пассажирам приходилось добираться через Гонконг, Бангкок или Сингапур, что увеличивало время пути в полтора-два раза.
К крупнейшему индийскому перевозчику вскоре присоединится и китайская авиакомпания China Eastern Airlines: с 9 ноября она начнёт выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай — Дели трижды в неделю.
Политический и экономический сигнал
"Мы стремимся к построению искреннего и более тесного партнёрства с Индией, чтобы торговля и коммерция между двумя странами становились всё более интенсивными", — заявил заместитель генконсула Китая в Калькутте Цинь Юн.
По словам дипломата, приоритетными направлениями для прямого авиасообщения станут Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь с индийскими центрами — Дели и Калькуттой.
Китайские и индийские чиновники сходятся во мнении, что возобновление перелётов создаёт импульс для сотрудничества в сфере производства, электронной промышленности и текстильного экспорта.
Сравнение: до и после пандемии
|Показатель
|До 2020 года
|После возобновления
|Количество прямых маршрутов
|6
|2 (на старте программы)
|Средняя продолжительность перелёта
|4 часа
|3,5-4 часа
|Основные города вылета
|Дели, Мумбаи, Калькутта
|Калькутта, Шанхай, Гуанчжоу
|Транзит через третьи страны
|Часто необходим
|Не требуется
Советы путешественникам
-
Проверяйте правила въезда. Несмотря на восстановление рейсов, некоторые визовые требования для туристов и бизнес-путешественников ещё могут меняться.
-
Сравнивайте тарифы. В первые месяцы авиакомпании нередко запускают промо-тарифы, чтобы стимулировать спрос.
-
Планируйте пересадки заранее. Пока сообщение ограничено двумя маршрутами, внутренние перелёты внутри Китая или Индии стоит бронировать заранее.
-
Учитывайте погодный фактор. Осень — сезон дождей в некоторых регионах Индии, что может повлиять на расписание рейсов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать рейс с пересадками при наличии прямого маршрута.
-
Последствие: потеря времени и дополнительных средств.
-
Альтернатива: выбирать прямые рейсы IndiGo или China Eastern, чтобы сократить дорогу и упростить логистику.
А что если путешественник летит с деловой целью?
Прямое сообщение даёт бизнесу новые возможности. Крупные компании, занимающиеся поставками электроники, текстиля и запчастей, смогут наладить регулярные поездки для сотрудников. Ожидается, что восстановление рейсов также увеличит потоки инвестиций в города четвёртого уровня — быстро развивающиеся, но пока малоизвестные промышленные центры за пределами мегаполисов.
Плюсы и минусы прямого авиасообщения
|Плюсы
|Минусы
|Уменьшение времени в пути
|Более высокая цена на старте маршрута
|Удобство для деловых поездок
|Пока ограниченное количество направлений
|Рост туризма и торговли
|Возможные перебои на первых этапах
Часто задаваемые вопросы
Почему рейсы между Индией и Китаем не выполнялись раньше?
Перелёты прекратили из-за пандемии и политических разногласий после событий в Ладакхе в 2020 году.
Какие авиакомпании открывают маршруты первыми?
Индийская IndiGo и китайская China Eastern Airlines.
Будут ли рейсы в другие города?
Да, власти обеих стран планируют добавить маршруты между Шэньчжэнем, Пекином, Калькуттой и Дели в ближайшие месяцы.
Мифы и правда
-
Миф: прямые рейсы открыты только для бизнесменов.
Правда: они доступны всем пассажирам, включая туристов.
-
Миф: перелёты будут слишком дорогими.
Правда: цены сопоставимы с маршрутами через третьи страны, а промо-тарифы могут быть даже ниже.
-
Миф: визы для поездки между странами пока не выдаются.
Правда: консульства обеих стран возобновили оформление туристических и деловых виз.
Исторический контекст
Индия и Китай приостановили авиасообщение весной 2020 года — сначала из-за санитарных ограничений, а затем из-за напряжённости в приграничных районах. В те годы взаимный туристический поток сократился почти до нуля. Однако к 2025 году обе страны вновь демонстрируют готовность к сотрудничеству, а авиарейсы становятся символом нормализации отношений.
3 интересных факта
-
До пандемии между Индией и Китаем выполнялось более 40 рейсов в неделю.
-
В Китае и Индии вместе проживает около 2,8 миллиарда человек — почти треть населения планеты.
-
Восстановление авиасообщения может увеличить товарооборот между странами на 15-20% уже в первый год.
Возобновление прямых перелётов — не просто логистическое решение, а знак, что Азия вновь становится центром международного взаимодействия и доверия.
