Крыло самолета
Крыло самолета
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Самолёт как дипломат: что изменится после возвращения перелётов между Индией и Китаем

Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва

После пятилетнего перерыва Индия и Китай восстанавливают прямое авиасообщение — событие, которое эксперты уже называют шагом к потеплению отношений между двумя крупнейшими экономиками Азии. Первые рейсы стартуют в конце октября и станут началом новой фазы сотрудничества, затронувшей туризм, торговлю и промышленность.

Возвращение на прямую линию

С воскресенья, 26 октября, на маршрут Калькутта — Гуанчжоу выходит авиакомпания IndiGo. Полет займёт около трёх с половиной часов: вылет из Индии запланирован на 22:00 по местному времени, прибытие в Китай — около четырёх утра.

Это первый прямой рейс между странами после пандемии и политических разногласий, из-за которых сообщение было заморожено в 2020 году. До недавнего времени пассажирам приходилось добираться через Гонконг, Бангкок или Сингапур, что увеличивало время пути в полтора-два раза.

К крупнейшему индийскому перевозчику вскоре присоединится и китайская авиакомпания China Eastern Airlines: с 9 ноября она начнёт выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай — Дели трижды в неделю.

Политический и экономический сигнал

"Мы стремимся к построению искреннего и более тесного партнёрства с Индией, чтобы торговля и коммерция между двумя странами становились всё более интенсивными", — заявил заместитель генконсула Китая в Калькутте Цинь Юн.

По словам дипломата, приоритетными направлениями для прямого авиасообщения станут Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь с индийскими центрами — Дели и Калькуттой.

Китайские и индийские чиновники сходятся во мнении, что возобновление перелётов создаёт импульс для сотрудничества в сфере производства, электронной промышленности и текстильного экспорта.

Сравнение: до и после пандемии

Показатель До 2020 года После возобновления
Количество прямых маршрутов 6 2 (на старте программы)
Средняя продолжительность перелёта 4 часа 3,5-4 часа
Основные города вылета Дели, Мумбаи, Калькутта Калькутта, Шанхай, Гуанчжоу
Транзит через третьи страны Часто необходим Не требуется

Советы путешественникам

  1. Проверяйте правила въезда. Несмотря на восстановление рейсов, некоторые визовые требования для туристов и бизнес-путешественников ещё могут меняться.

  2. Сравнивайте тарифы. В первые месяцы авиакомпании нередко запускают промо-тарифы, чтобы стимулировать спрос.

  3. Планируйте пересадки заранее. Пока сообщение ограничено двумя маршрутами, внутренние перелёты внутри Китая или Индии стоит бронировать заранее.

  4. Учитывайте погодный фактор. Осень — сезон дождей в некоторых регионах Индии, что может повлиять на расписание рейсов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать рейс с пересадками при наличии прямого маршрута.

  • Последствие: потеря времени и дополнительных средств.

  • Альтернатива: выбирать прямые рейсы IndiGo или China Eastern, чтобы сократить дорогу и упростить логистику.

А что если путешественник летит с деловой целью?

Прямое сообщение даёт бизнесу новые возможности. Крупные компании, занимающиеся поставками электроники, текстиля и запчастей, смогут наладить регулярные поездки для сотрудников. Ожидается, что восстановление рейсов также увеличит потоки инвестиций в города четвёртого уровня — быстро развивающиеся, но пока малоизвестные промышленные центры за пределами мегаполисов.

Плюсы и минусы прямого авиасообщения

Плюсы Минусы
Уменьшение времени в пути Более высокая цена на старте маршрута
Удобство для деловых поездок Пока ограниченное количество направлений
Рост туризма и торговли Возможные перебои на первых этапах

Часто задаваемые вопросы

Почему рейсы между Индией и Китаем не выполнялись раньше?
Перелёты прекратили из-за пандемии и политических разногласий после событий в Ладакхе в 2020 году.

Какие авиакомпании открывают маршруты первыми?
Индийская IndiGo и китайская China Eastern Airlines.

Будут ли рейсы в другие города?
Да, власти обеих стран планируют добавить маршруты между Шэньчжэнем, Пекином, Калькуттой и Дели в ближайшие месяцы.

Мифы и правда

  • Миф: прямые рейсы открыты только для бизнесменов.
    Правда: они доступны всем пассажирам, включая туристов.

  • Миф: перелёты будут слишком дорогими.
    Правда: цены сопоставимы с маршрутами через третьи страны, а промо-тарифы могут быть даже ниже.

  • Миф: визы для поездки между странами пока не выдаются.
    Правда: консульства обеих стран возобновили оформление туристических и деловых виз.

Исторический контекст

Индия и Китай приостановили авиасообщение весной 2020 года — сначала из-за санитарных ограничений, а затем из-за напряжённости в приграничных районах. В те годы взаимный туристический поток сократился почти до нуля. Однако к 2025 году обе страны вновь демонстрируют готовность к сотрудничеству, а авиарейсы становятся символом нормализации отношений.

3 интересных факта

  1. До пандемии между Индией и Китаем выполнялось более 40 рейсов в неделю.

  2. В Китае и Индии вместе проживает около 2,8 миллиарда человек — почти треть населения планеты.

  3. Восстановление авиасообщения может увеличить товарооборот между странами на 15-20% уже в первый год.

Возобновление прямых перелётов — не просто логистическое решение, а знак, что Азия вновь становится центром международного взаимодействия и доверия.

