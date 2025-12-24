Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пхукет
Пхукет
© commons.wikimedia.org by Bennypc is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 15:50

От вечернего шоу до дикой бухты: как собрать идеальный день на Пхукете без экскурсий

Paradise Beach и Freedom Beach подходят для самостоятельного отдыха на Пхукете — гиды

Красота путешествий иногда раскрывается не в шумных экскурсиях, а в моментах, когда маршрут выбираешь сам. Пхукет умеет удивлять именно такими местами — без суеты, строгих таймингов и толп. Здесь достаточно свернуть с проторенных троп, чтобы отпуск заиграл новыми красками. Об этом сообщает дзен-канал "Арсен Пхукет".

Вечернее волшебство Phuket FantaSea в бухте Камала

Одной из самых ярких самостоятельных поездок на Пхукете по праву считается Phuket FantaSea, расположенный в бухте Камала. Это масштабный тематический парк, который работает по вечерам и больше напоминает сказочный город, чем туристический аттракцион. Пространство площадью десятки гектаров объединяет шоу, архитектуру, гастрономию и элементы тайской мифологии, что делает его частью популярных курортов Таиланда.

Главное событие вечера — представление во "Дворце слонов", где на одной сцене задействованы сотни артистов и десятки животных. Сюжет основан на древней легенде о принце Камале, а визуальное оформление дополняют световые и пиротехнические эффекты. Помимо шоу, гости могут заглянуть в ремесленную деревню с мастерскими, примерить национальные костюмы для фотосессий и прокатиться на тематических аттракционах.

Phuket Trickeye Museum — пространство для игры и фантазии

Тем, кто ищет нестандартные впечатления и эффектные кадры, стоит включить в маршрут Phuket Trickeye Museum. Это музей оптических иллюзий, где посетитель становится главным героем происходящего. Экспозиции выстроены так, чтобы создавать эффект полного погружения в альтернативную реальность.

Залы посвящены разным темам — от подводного мира до эпохи динозавров. С помощью специального приложения картины буквально "оживают", а фотографии превращаются в мини-сценки с участием морских существ, мифических персонажей и доисторических хищников. Такой формат хорошо вписывается в общий интерес к пляжным направлениям Таиланда, где развлечения давно вышли за рамки классического отдыха.

Paradise Beach — благоустроенный рай рядом с Патонгом

Paradise Beach расположен всего в нескольких минутах езды от Патонга, но по атмосфере сильно отличается от шумного курорта. Днём сюда приезжают семьи с детьми, а ближе к вечеру пляж становится точкой притяжения для молодёжи. Вход платный, однако территория полностью оборудована для комфортного отдыха.

Пляж условно разделён на две зоны: более обжитую с лежаками, кафе и бассейном, и спокойную часть, где можно расположиться на полотенце. Именно здесь белоснежный песок и удобный заход в море особенно ценят семьи с детьми. Paradise Beach считается одним из пляжей без волн, что делает купание безопасным даже в низкий сезон.

Freedom Beach — уединённая бухта с открытки

Freedom Beach часто называют одним из самых живописных пляжей Пхукета. Он расположен в укромной бухте и окружён скалами и густой зеленью. Официальный вход платный, но существует тропа через джунгли, по которой можно попасть на пляж бесплатно.

Сам пляж поражает сочетанием бирюзовой воды, мягкого песка и тишины. Здесь отличные условия для снорклинга, а море остаётся спокойным большую часть года. Ранний визит позволяет насладиться уединением и сделать кадры, которые легко спутать с экзотическими островами Индийского океана.

Windmill Viewpoint — панорамы и закаты Най Харна

Смотровая площадка Windmill Viewpoint в районе Най Харн — идеальное место для встречи заката. С холма открывается панорама на пляжи Януй и Най Харн, мыс Промтеп и остров Ко Ман. В ясную погоду здесь можно наблюдать парапланы, парящие над побережьем.

Чтобы занять удобное место, стоит приезжать заранее: парковка небольшая, а желающих увидеть закат всегда много.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анталья готовится к Новому 2026 году с рекордной загрузкой отелей — Турпром сегодня в 11:58
Пока Европа мёрзнет, Анталья празднует: как курорт переписывает правила зимнего отдыха

Анталья встречает Новый 2026 год масштабными программами, высокой загрузкой отелей и праздничной атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.

Читать полностью » Прямые рейсы из Новосибирска в Сиань начнутся с марта 2026 года – ТурПром сегодня в 10:22
Прямой рейс из Новосибирска в Сиань: что скрывает древний китайский город, который вы должны увидеть

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сиань с марта 2026 года, что открывает новые возможности для российских туристов.

Читать полностью » Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia сегодня в 8:15
Горящие туры исчезают, но не все потеряно: где найти самые дешевые направления перед праздниками

Горящие туры перед Новым годом почти исчезли, но туристам всё ещё доступны отдельные бюджетные направления и необычные акции.

Читать полностью » Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается сегодня в 7:47
Зимние туры выглядят выгодно — но на месте ждёт неприятный сюрприз: где зимой не стоит бронировать тур

Зимние распродажи могут быть заманчивыми, но не разочаруйтесь от неожиданного климата на популярных курортах. Узнайте, где вас ждут комфортные условия, а где — сплошные сюрпризы.

Читать полностью » Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды сегодня в 3:22
На перекрёстке эпох и маршрутов: почему этот восточный город невозможно забыть

Самарканд — древний город Шёлкового пути, где архитектурные ансамбли и традиционная кухня раскрывают историю Востока без громких слов.

Читать полностью » Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром вчера в 22:58
Ароматы моря и огни побережья: почему вечер на Фукуоке начинается именно с рынка Зыонг Донг

Ночной рынок Зыонг Донг на Фукуоке — это еда, сувениры и атмосфера острова в одном месте. Разбираемся, зачем туристы приходят сюда каждый вечер.

Читать полностью » Монастырь Гегард вырубили в базальтовых скалах ущелья Азат вчера в 18:18
Высечены в скалах и ущельях: монастыри Армении, от которых мурашки

Армянские монастыри — это не просто история, а живые воплощения культуры. Путешествуйте по всемирному наследию и откройте глубину духовности страны.

Читать полностью » Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР вчера в 15:03
Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей обойдутся россиянам в 150-250 тысяч рублей. Узнайте, сколько стоит отдых и как цены отличаются от российских туров.

Читать полностью »

Новости
Мир
Белорусская разведка получала данные о планах дестабилизации от Протасевича — БелТА
ЦФО
Собянин заявил, что Москва приблизилась к концепции 15-минутного города — РИА Новости
Красота и здоровье
Осветление создаёт наибольшую нагрузку на волосы — трихолог Ткачев
Красота и здоровье
Бить по спине человека, который подавился, опасно — травматолог Терновой
Общество
Рутина может быть полезна для психики — психолог Колобова
Авто и мото
Зимняя дорога увеличивает тормозной путь машины — автоэксперт Петров
Россия
Эксперимент с биометрией для въезда мигрантов расширят на регионы — ТАСС
Красота и здоровье
Ватные палочки уплотняют серу в слуховом проходе — лор-врач Зайцев лор-врач
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet