На пленарном заседании Государственной Думы в среду был утвержден законопроект во втором чтении, возвращающий начиная с 2025 года индексацию пенсий трудящимся пенсионерам.
Индексация пенсий для занятых пенсионеров в России была остановлена в 2016 году.
Предложение, восстанавливающее данный механизм, было представлено в Госдуму всеми членами фракции "Единая Россия" 20 июня, план получил поддержку правительства РФ и специализированного комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет осуществляться дважды: увеличение с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно в соответствии с уровнем фактической инфляции, а также индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, затрагивая как трудящихся, так и незанятых пенсионеров.
Согласно заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Андрею Исаеву, денежные средства, пропущенные работающими пенсионерами за 8 лет (с 2016 по 2024 года), не будут утрачены, а будут возвращены по истечении периода трудовой деятельности пенсионера.
Он также пояснил, что уровень индексации страховой пенсии будет одинаковым как для занятых, так и незанятых пенсионеров.
Индексация для работающих пенсионеров будет рассчитываться не по текущей "замороженной" пенсии, которую они получают сегодня, а по максимальной сумме, которая была бы им начислена, если бы они не работали.
Сумма увеличения, достигнутая с учетом индексации, будет добавлена к пенсии, которую пенсионер получает "на руки", в то время как повышенную пенсию на основе периода 2016-2024 годов можно будет получить только после завершения трудовой деятельности, пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, ссылаясь на информацию агентства РИА Новости.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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