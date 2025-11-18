Вождение по новым правилам: Калининград ждут новые налоги на дороге

С 1 января 2026 года в Калининградской области вступят в силу изменения в транспортном налоге, который увеличится почти в два раза для некоторых категорий автомобилей. Причиной повышения стало увеличение затрат на ремонт и содержание дорог, однако даже с учетом изменений ставка налога останется одной из самых низких в стране.

Как изменятся ставки налога?

Новые ставки налога будут зависеть от мощности двигателя автомобиля. Например, для малолитражек налог возрастет с 3,5 до 6 рублей за одну лошадиную силу. Для автомобилей с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил ставка составит 25 рублей (на 5 рублей больше, чем ранее), а для машин с мощностью от 150 до 200 л. с. — 45 рублей. Для более мощных автомобилей ставки еще выше: 75 рублей за 200-250 л. с. и 150 рублей за автомобили мощностью более 250 л. с.

Особенно ощутимое увеличение налога почувствуют владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил — на 625 рублей больше в среднем.

Реакция автовладельцев

Мнения автовладельцев по этому поводу разделились. Некоторые недовольны ростом налога, другие же считают, что дополнительные средства помогут поддерживать качество дорог.

Водитель с 30-летним стажем Виталий Прохоров отметил, что хотя увеличение суммы в квитанции всегда воспринимается негативно, если деньги пойдут на улучшение состояния дорог в Калининграде, он готов платить. "У нас дороги в регионе действительно хорошие по сравнению с другими регионами страны", — добавил он.

Финансовая ситуация и необходимость изменений

Эксперты отмечают, что размер дорожных фондов в регионах всегда ограничен, а без федеральной поддержки выполнение крупных дорожных проектов крайне затруднительно. В Калининградской области, например, расходы на ремонт дорог за последние годы увеличились с 1,3 до 2,4 миллиарда рублей, однако поступления от транспортного налога за это время выросли лишь на 8%.

Минфин региона подчеркивает, что транспортный налог является основным источником финансирования дорожного фонда. По прогнозам, в 2026 году расходы на содержание дорог превысят налоговые поступления на 32%, что приведет к дефициту, который необходимо будет покрывать за счет других источников.

Повышение транспортного налога по всей России

Повышение транспортного налога будет не только в Калининградской области, но и в других регионах России. Параллельно с увеличением ставок планируется повышение минимальной суммы налога, с которой налоговые органы будут работать. Теперь налоговые обязательства не могут быть меньше 500 рублей, что касается даже малолитражек.

Первыми квитанциями с новыми ставками автовладельцы Калининградской области получат в 2027 году, когда будет начисляться налог за 2026-й год. Оплатить его необходимо будет до 1 декабря 2027 года.