Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Калининград, Россия
Калининград, Россия
© commons.wikimedia.org by Amber bracelet is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:36

Вождение по новым правилам: Калининград ждут новые налоги на дороге

В Калининграде изменятся ставки транспортного налога — что нужно знать автовладельцам

С 1 января 2026 года в Калининградской области вступят в силу изменения в транспортном налоге, который увеличится почти в два раза для некоторых категорий автомобилей. Причиной повышения стало увеличение затрат на ремонт и содержание дорог, однако даже с учетом изменений ставка налога останется одной из самых низких в стране.

Как изменятся ставки налога?

Новые ставки налога будут зависеть от мощности двигателя автомобиля. Например, для малолитражек налог возрастет с 3,5 до 6 рублей за одну лошадиную силу. Для автомобилей с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил ставка составит 25 рублей (на 5 рублей больше, чем ранее), а для машин с мощностью от 150 до 200 л. с. — 45 рублей. Для более мощных автомобилей ставки еще выше: 75 рублей за 200-250 л. с. и 150 рублей за автомобили мощностью более 250 л. с.

Особенно ощутимое увеличение налога почувствуют владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил — на 625 рублей больше в среднем.

Реакция автовладельцев

Мнения автовладельцев по этому поводу разделились. Некоторые недовольны ростом налога, другие же считают, что дополнительные средства помогут поддерживать качество дорог.

Водитель с 30-летним стажем Виталий Прохоров отметил, что хотя увеличение суммы в квитанции всегда воспринимается негативно, если деньги пойдут на улучшение состояния дорог в Калининграде, он готов платить. "У нас дороги в регионе действительно хорошие по сравнению с другими регионами страны", — добавил он.

Финансовая ситуация и необходимость изменений

Эксперты отмечают, что размер дорожных фондов в регионах всегда ограничен, а без федеральной поддержки выполнение крупных дорожных проектов крайне затруднительно. В Калининградской области, например, расходы на ремонт дорог за последние годы увеличились с 1,3 до 2,4 миллиарда рублей, однако поступления от транспортного налога за это время выросли лишь на 8%.

Минфин региона подчеркивает, что транспортный налог является основным источником финансирования дорожного фонда. По прогнозам, в 2026 году расходы на содержание дорог превысят налоговые поступления на 32%, что приведет к дефициту, который необходимо будет покрывать за счет других источников.

Повышение транспортного налога по всей России

Повышение транспортного налога будет не только в Калининградской области, но и в других регионах России. Параллельно с увеличением ставок планируется повышение минимальной суммы налога, с которой налоговые органы будут работать. Теперь налоговые обязательства не могут быть меньше 500 рублей, что касается даже малолитражек.

Первыми квитанциями с новыми ставками автовладельцы Калининградской области получат в 2027 году, когда будет начисляться налог за 2026-й год. Оплатить его необходимо будет до 1 декабря 2027 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мурманское управление по гидрометеорологии предупредило о резком ухудшении погоды 12.11.2025 в 23:57
Что принесет циклон с Норвежского моря: жителей Мурманска просят не покидать дома

На Мурманскую область надвигается мощный циклон. С 13 по 15 ноября ожидаются метели, порывистый ветер и гололёд, МЧС рекомендует воздержаться от поездок.

Читать полностью » Власти Калининградской области рекомендуют отключать телефоны на границе 12.11.2025 в 0:08
Путешествие с риском: почему на границе Калининграда лучше выключить телефон

Жителям Калининградской области рекомендовали выключать телефоны при пересечении границы, чтобы избежать блокировки SIM-карт из-за действия нового механизма безопасности.

Читать полностью » Беглов: Многодетные семьи в Петербурге смогут получить до миллиона рублей на ипотеку 10.11.2025 в 22:25
Многодетным — миллион: в Петербурге запускают новую выплату на погашение ипотеки

Многодетные семьи Петербурга смогут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки. Выплату объединят федеральная и региональная программы поддержки.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по городам России 10.11.2025 в 0:08
Сказка на рельсах: Дед Мороз начал своё большое путешествие по России

Юбилейный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России. До 11 января волшебный состав посетит 70 городов и принесёт праздник тысячам людей.

Читать полностью » В Арктике создадут четыре туристических коридора в рамках проекта 07.11.2025 в 20:06
Русский Север зовёт: к 2030 году появятся четыре дороги туда, где время замирает — новые виды отдыха

К 2030 году Россия создаст четыре туристических коридора в Арктике, объединяющие регионы Русского Севера и раскрывающие их первозданную красоту и культуру.

Читать полностью » Экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет под Калининградом 25.10.2025 в 20:43
Опасная поездка: экскурсионный автобус слетел с дороги в Калининградской области

В Калининградской области экскурсионный автобус съехал в кювет. В салоне было 40 человек, всех эвакуировали, пострадавших нет.

Читать полностью » Музыканты из Венгрии, Ирана и Китая откроют Международную неделю консерваторий в Петербурге 25.10.2025 в 12:55
Симфонии дружбы: в Петербурге выступят музыканты из восьми стран на фестивале консерваторий

В Петербурге стартует XXV фестиваль «Международная неделя консерваторий» — на сцене музыканты из восьми стран и программы, посвящённые Чайковскому и Свиридову.

Читать полностью » В Петербурге маткапиталом теперь можно оплачивать спортивные кружки и секции 20.10.2025 в 8:34
Не только жильё и учёба: в Петербурге маткапитал пустят на спорт и здоровье

В Петербурге расширили использование маткапитала — теперь им можно оплатить спорткружки и фитнес-занятия для детей, включая тренировки у ИП без образовательной лицензии.

Читать полностью »

Новости
Наука
Швеция внедрила смесь из свеклы и крахмала для зимней посыпки дорог — Svevia
Спорт и фитнес
Чернослив в утреннем рационе улучшает пищеварение и нормализует моторику кишечника — эксперты
Садоводство
Смешанные посадки помогут снизить использование химии — агроном
Авто и мото
Водитель за рулём не был: как избежать лишения прав за встречку — юрист Мацала
Красота и здоровье
Рост импульсивных покупок связали с тревожностью психотерапевты
Питомцы
Мейн-кун хорошо ладит с детьми и другими животными — зоопсихологи
Спорт и фитнес
Потеря формы начинается через две недели — считает тренер Расмуссен
Еда
Горбуша в фольге с овощами получается нежной — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet