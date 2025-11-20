Пенза увеличивает выплаты для детей-сирот: сколько будут получать дети в 2026 году

В Пензенской области в 2026 году планируют увеличить размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроект, регулирующий эти изменения, будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального Заксобрания.

Размер выплат в зависимости от возраста

С 1 февраля 2026 года размер выплат для детей, проживающих в специализированных организациях, а также для детей, потерявших обоих или единственного родителя в период обучения, составит:

до 3 лет - 21 235 рублей (сейчас 18 455 рублей)

от 3 до 7 лет - 20 169 рублей (сейчас 17 980 рублей)

от 7 до 11 лет - 26 396 рублей (сейчас 23 355 рублей)

от 11 до 18 лет - 28 468 рублей (сейчас 25 130 рублей)

Компенсации на самостоятельное приобретение вещей

Также с 1 февраля планируется увеличить компенсацию для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для выпускников организаций и детей данной категории. Размер компенсации составит 130 480 рублей (+ 13 035 рублей по сравнению с 2025 годом).

Выплаты для детей в опекунских и приемных семьях

Для детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, с учетом возмещения затрат на оплату жилья и ЖКУ, с 1 февраля по 30 июня 2026 года будут установлены следующие выплаты:

до 3 лет - 22 081 рубль (сейчас 19 301 рубль)

от 3 до 7 лет - 21 015 рублей (сейчас 18 826 рублей)

от 7 до 11 лет - 27 242 рубля (сейчас 24 201 рубль)

от 11 до 18 лет - 29 314 рублей (сейчас 25 976 рублей)

Необходимость дополнительного финансирования

С 1 июля 2026 года эти выплаты будут незначительно увеличены. Прогнозируемые суммы составят:

до 3 лет - 22 115 рублей

от 3 до 7 лет - 21 049 рублей

от 7 до 11 лет - 27 276 рублей

от 11 до 18 лет - 29 348 рублей

На реализацию этих социальных мер в 2026 году потребуется 1 миллиард 99 миллионов 302 тысячи 900 рублей. Средства уже предусмотрены в проекте областного бюджета.