© pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:44

До сотни не так уж далеко: сколько будут зарабатывать в Самаре через два года

К 2027 году средняя зарплата в Самарской области приблизится к 100 тысячам рублей — прогноз

Экономика Самарской области продолжает демонстрировать устойчивый рост, а вместе с ней — и уровень благосостояния жителей региона.

Зарплаты и доходы населения

За семь месяцев 2025 года средняя заработная плата в области составила свыше 74 тысяч рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, выступая 28 октября на заседании профильного комитета губдумы с докладом о социально-экономическом развитии.

"В номинальном выражении показатель вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная зарплата, с учётом инфляции, прибавила 2,3%. Также увеличиваются среднедушевые денежные доходы населения — по итогам первого полугодия они достигли почти 54 тысяч рублей", — отметил министр.

Прогноз: рост сохранится

По прогнозу Минэкономразвития, средняя зарплата продолжит увеличиваться:

  • к концу 2025 года она приблизится к 80 тысячам рублей,

  • к 2027 году - достигнет почти 100 тысяч рублей.

Среднедушевые доходы, в свою очередь, могут вырасти:

  • до 58 тысяч рублей к концу 2025-го,

  • и до 72-75 тысяч рублей к 2027 году.

Что влияет на рост благосостояния

Павел Финк подчеркнул, что положительная динамика обеспечивается ростом оплаты труда, увеличением доходов предпринимателей, а также индексацией социальных выплат и пенсий. Эти меры создают устойчивую основу для повышения уровня жизни населения региона.

