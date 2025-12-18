Скучная прогулка отменяется: беговая дорожка выжимает калории способом, о котором редко говорят

Ходьба на беговой дорожке может стать гораздо эффективнее, если использовать все возможности тренажёра, а не ограничиваться ровным полотном. Даже небольшие изменения нагрузки заметно повышают расход энергии и делают процесс интереснее. Главное — понимать, какие параметры влияют на результат и как их комбинировать. Об этом сообщает Femina.

Почему наклон меняет всё

Тем, кто предпочитает активную ходьбу и не хочет переходить на бег, стоит обратить внимание на функцию наклона. Подъём полотна усиливает работу мышц ног и ягодиц, ускоряет сердечный ритм и увеличивает энергозатраты. Даже минимальный уклон в несколько процентов делает тренировку ощутимо сложнее, сохраняя при этом щадящую нагрузку на суставы. Такой формат особенно полезен тем, кто стремится поддерживать форму мягко и постепенно, схожим образом работают и привычные домашние тренировки для поддержания активности.

"Наклон беговой дорожки часто недооценивают, хотя исследования показывают: ходьба в гору значительно увеличивает метаболические затраты", — говорит персональный тренер Дэн Булай.

Контроль пульса и интервалы

Ходьба с уклоном позволяет поддерживать пульс в зоне выносливости — около 60-75% от максимального. Это оптимальный диапазон для сжигания калорий и укрепления сердечно-сосудистой системы. Знание своих пульсовых показателей делает занятия безопасными и помогает регулировать нагрузку. Чтобы ускорить прогресс, специалисты рекомендуют интервальные тренировки с чередованием степеней наклона и темпа — такой принцип создаёт дополнительный стимул для обмена веществ и не даёт организму адаптироваться к однотипной нагрузке.

"В фитнес-приложениях и онлайн можно найти множество интервальных программ для ходьбы", — отмечает вице-президент CAZ Training Club Джиллиан Долби.

Трендовые форматы и долгосрочный результат

Регулярная ходьба на беговой дорожке помогает укреплять мышцы, что положительно влияет на базовый обмен веществ. Чтобы избежать привыкания, важно чередовать виды нагрузки: интервалы, равномерную ходьбу и подъёмы. Специалисты советуют заниматься не менее двух-трёх раз в неделю. Популярность подобных тренировок подтверждают и современные фитнес-тренды, включая методики, основанные на низкоинтенсивном кардио, сходные с принципами длительных кардионагрузок для улучшения выносливости.

"Ходьба по крутому уклону с низкой интенсивностью позволяет сжигать много калорий без высокой ударной нагрузки", — говорит Дэн Булай.

В итоге эффективность занятий зависит не от скорости, а от грамотной настройки параметров. Меняя наклон, ритм и структуру тренировки, можно развивать выносливость, повышать расход энергии и удерживать мотивацию. При этом важно уделять внимание разминке и выбирать комфортный темп, чтобы нагрузка оставалась безопасной и приносила удовольствие.