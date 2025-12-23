Задолго до инков: зачем в горах Перу вырыли тысячи одинаковых ям

На склонах одной из гор в Перу археологи давно замечали странный ландшафт — тысячи аккуратно вырытых ям, происхождение и назначение которых оставались загадкой. Теперь исследователи предложили объяснение, связывающее эти структуры с развитой системой учёта и обмена задолго до прихода инков. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Комплекс на "змеиной горе"

Речь идёт о горе Монте-Сьерпе в долине реки Писко, где насчитывается около 5200 ям. Комплекс расположен на вершине так называемой "змеиной горы" и протянулся почти на полтора километра. Каждое углубление имеет ширину от одного до двух метров и глубину до метра.

Ямы организованы не хаотично: они сгруппированы в блоки с проходами между ними, а их ряды образуют чёткие узоры — сплошные линии или чередующиеся сегменты. Такая упорядоченность сразу указала исследователям на возможное функциональное назначение комплекса.

Связь с системой кипу

Международная команда археологов под руководством специалистов из Сиднейского университета использовала беспилотники для создания высокодетальной карты массива. Анализ показал наличие числовых закономерностей в расположении ям, которые перекликаются с принципами системы кипу — узелкового "письма" и счётной системы, применявшейся в Андах.

Эти совпадения позволили выдвинуть гипотезу, что ямы могли служить элементом своеобразного "бухгалтерского учёта" — для фиксации и распределения товаров, а также, возможно, для их временного хранения.

Что хранили в ямах

Дополнительные данные дала почвенная экспертиза. В образцах из углублений учёные обнаружили пыльцу кукурузы, тростника, тыквы, амаранта, хлопка и перца чили. Эти культуры не выращивались на сухих склонах Монте-Сьерпе, что указывает на их доставку извне.

Исследователи пришли к выводу, что продукты и сырьё приносили на вершину горы и размещали в ямах — либо для хранения, либо для систематического учёта в процессе обмена.

Доинкский рынок XIV века

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что комплекс активно использовался в XIV веке, во времена расцвета королевства Чинча, предшествовавшего инкам. Благодаря расположению на пересечении важных доиспанских дорог Монте-Сьерпе было удобной точкой для торговли.

Учёные предполагают, что здесь мог действовать доинкский рынок, где фермеры, рыбаки, ремесленники и торговые караваны обменивались товарами. Система ям, вероятно, помогала организовывать этот процесс, обеспечивая порядок в хранении и учёте продукции.