Задолго до инков: зачем в горах Перу вырыли тысячи одинаковых ям
На склонах одной из гор в Перу археологи давно замечали странный ландшафт — тысячи аккуратно вырытых ям, происхождение и назначение которых оставались загадкой. Теперь исследователи предложили объяснение, связывающее эти структуры с развитой системой учёта и обмена задолго до прихода инков. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.
Комплекс на "змеиной горе"
Речь идёт о горе Монте-Сьерпе в долине реки Писко, где насчитывается около 5200 ям. Комплекс расположен на вершине так называемой "змеиной горы" и протянулся почти на полтора километра. Каждое углубление имеет ширину от одного до двух метров и глубину до метра.
Ямы организованы не хаотично: они сгруппированы в блоки с проходами между ними, а их ряды образуют чёткие узоры — сплошные линии или чередующиеся сегменты. Такая упорядоченность сразу указала исследователям на возможное функциональное назначение комплекса.
Связь с системой кипу
Международная команда археологов под руководством специалистов из Сиднейского университета использовала беспилотники для создания высокодетальной карты массива. Анализ показал наличие числовых закономерностей в расположении ям, которые перекликаются с принципами системы кипу — узелкового "письма" и счётной системы, применявшейся в Андах.
Эти совпадения позволили выдвинуть гипотезу, что ямы могли служить элементом своеобразного "бухгалтерского учёта" — для фиксации и распределения товаров, а также, возможно, для их временного хранения.
Что хранили в ямах
Дополнительные данные дала почвенная экспертиза. В образцах из углублений учёные обнаружили пыльцу кукурузы, тростника, тыквы, амаранта, хлопка и перца чили. Эти культуры не выращивались на сухих склонах Монте-Сьерпе, что указывает на их доставку извне.
Исследователи пришли к выводу, что продукты и сырьё приносили на вершину горы и размещали в ямах — либо для хранения, либо для систематического учёта в процессе обмена.
Доинкский рынок XIV века
Радиоуглеродный анализ подтвердил, что комплекс активно использовался в XIV веке, во времена расцвета королевства Чинча, предшествовавшего инкам. Благодаря расположению на пересечении важных доиспанских дорог Монте-Сьерпе было удобной точкой для торговли.
Учёные предполагают, что здесь мог действовать доинкский рынок, где фермеры, рыбаки, ремесленники и торговые караваны обменивались товарами. Система ям, вероятно, помогала организовывать этот процесс, обеспечивая порядок в хранении и учёте продукции.
