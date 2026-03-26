Китайский след в аэропортах остыл: надежды туроператоров на зимний поток туристов не оправдались

Зимой в московском аэропорту Шереметьево то и дело выкатываются автобусы с туристами из Азии, а туроператоры нервно проверяют брони. В декабре, когда безвиз с Китаем заработал на полную, все ждали толпы с чемоданами — маршруты по Золотому кольцу, лед Байкала, сочинские склоны. Но вместо ажиотажа — тишина, только ветер по перрону гуляет. Знакомый из турфирмы жаловался: китайцы, которые раньше заполняли отели, теперь выбирают другие страны, а местные гиды простаивают. Реальность ударила по надеждам — турпоток растет, но не там, где мечтали.

"Въездной туризм в Россию растет за счет новых рынков, но безвиз с Китаем пока не дал взрывного эффекта. Туристы из Азии предпочитают стандартные маршруты вроде Москвы и Питера, но география расширяется — от Мурманска до Байкала. Нужно работать над инфраструктурой, чтобы партнеры из Поднебесной чувствовали безопасность. Конкуренция с серым бизнесом бьет по репутации, особенно после инцидентов на льду." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Зимний сезон: цифры и факты

Туроператоры во въездном туризме рассчитывали на подъем с безвизом для китайцев с декабря. Но реальность оказалась скромнее. По данным компании "Интурист", общий иностранный турпоток вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым зимним периодом.

За сезон приняли гостей из 27 стран. Иностранцы чаще выбирали экскурсии, а не деловые поездки. Это сдвинуло акценты в сторону культурных маршрутов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, замгендиректора "Интуриста" Александр Мусихин рассказал об этом на совещании в Госдуме 25 марта 2026 года. Стандартные пути — Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Мурманск, Байкал, Сочи — держат лидерство.

География запросов потихоньку ширится, заявки идут почти по всей России. Это дает надежду на разнообразие в будущем сезоне.

Кто приехал вместо китайцев

Топ стран не перестроился кардинально. Лидеры — Китай, Саудовская Аравия, Индонезия, Кувейт, Малайзия. Самый заметный процентный прирост у гостей из Гонконга, Индонезии и Малайзии.

Зимой россияне все чаще ездят в неочевидные уголки страны, но въездной поток держится на Азии. Это компенсирует слабость некоторых рынков.

Мусихин отметил, что экскурсионный туризм вытеснил бизнес-поездки. Туристы хотят увидеть Россию глубже, а не просто слетать на встречи.

Такие сдвиги видны по бронированиям — больше групп на культурные туры. Это меняет картину для отелей и гидов.

Китай не оправдал безвиз

Китайцы остались в топе, но роста не случилось. Туроператоры ждали большего с декабря, однако плановый поток не пришел. Каждый второй турист в России в 2025 году был из КНР, но в прошлом году поток из Поднебесной сокращался.

Несмотря на безвиз, ожидания не сбылись. Мусихин прямо сказал: Китай не оправдал надежд. Это ударило по прогнозам.

В прошлом китайские туроператоры оценивали Сочи, но массовость не пошла. Нужно разбираться в причинах дальше.

Европа под санкциями

Европа тоже подвела. Брони из Болгарии и Италии аннулировали после 19-го пакета санкций ЕС. Партнеры получили предупреждения: продажа туров в Россию приравнивается к спонсорству терроризма, грозит штрафами.

Почти все заявки, включая летние, отозвали. Санкции бьют и по Восточной Азии — не все открыто продают туры в Россию. Партнерам приходится выкручиваться.

Мусихин подчеркнул влияние на азиатских коллег. Обходные схемы работают, но риски растут.

Что еще тормозит поток

Серый бизнес мешает официальным операторам. Группа китайцев на "буханке" провалилась под лед Байкала — погибли семеро. Такие случаи портят репутацию.

Туроператоры тратят время на убеждение партнеров в безопасности. Плюс проблемы: нет круглосуточных обменников в регионах, сложности с сим-картами, период охлаждения по прилете.

Цены выросли на 25% в валюте из-за сильного рубля. Туристы чувствуют это в кошельке, брони падают. Дальний Восток и Байкал страдают меньше, но общий тренд давит.

"Организация поездок в Россию требует надежной инфраструктуры, особенно для азиатских гостей. Санкции усложняют работу с Европой, а серый сектор создает риски вроде аварий на Байкале. Турпоток растет с Индонезии и Малайзии, но Китай пока отстает. Нужно продвигать страну активнее за рубежом." Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

Почему Китай не вырос с безвизом?

Ожидали большего потока с декабря, но планов не получили. Факторы — цены, конкуренция, предпочтения туристов.

Какие страны лидируют?

Китай, Саудовская Аравия, Индонезия, Кувейт, Малайзия. Прирост от Гонконга и Юго-Восточной Азии.

Что с Европой?

Аннуляции из-за санкций ЕС, партнеры боятся штрафов. Влияет и на Азию косвенно.

