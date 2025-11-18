Сравнил туризм в Москве и Татарстане — делюсь, почему регионы теперь конкурируют за гостей

В 2025 году Россия отмечает заметный рост интереса со стороны иностранных туристов: по данным ЕМИСС, за январь — сентябрь страну посетили 3,6 миллиона зарубежных гостей, что на полмиллиона больше, чем год назад. Анализ РИА "Новости" показывает: в разных регионах динамика турпотока различна, но по всей стране есть как уверенные лидеры, так и неожиданные открытия.

Лидеры по числу иностранных туристов

Традиционно самыми популярными у иностранных гостей остаются Москва и Санкт-Петербург. В столице зафиксировано 1,8 млн визитов (+11% к прошлому году), а в Санкт-Петербурге — 594 тысячи (+15%). Московская область показала самый впечатляющий скачок: рост почти в два раза, до 177 тысяч туристов.

На четвертом месте — Приморский край (114 тысяч поездок, +6%). Краснодарский край, напротив, утратил позиции: число иностранных визитов снизилось на 11% и составило 108 тысяч.

"В январе — сентябре 2025 года число туристических поездок иностранцев по России достигло 3,6 млн — на 0,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечает ЕМИСС.

Татарстан и другие регионы с резким ростом турпотока

Одним из ярких примеров стал Татарстан, где количество зарубежных туристов выросло на 22%. Республика активно развивает туризм и ставит амбициозную цель — увеличить турпоток до 4,4 млн человек к 2028 году. Существенный прирост показали и регионы, которые ранее не были в топе:

Мурманская область: +83%

Свердловская область: +38%

Новосибирская область: +36%

Нижегородская область: +9%

Эти области становятся все более привлекательными благодаря развитию инфраструктуры, природным и культурным достопримечательностям.

Сравнение: регионы-лидеры по росту иностранных визитов

Регион Число визитов (тыс.) Изменение к 2024 г. Москва 1 800 +11% Санкт-Петербург 594 +15% Московская область 177 x1,7 Приморский край 114 +6% Краснодарский край 108 -11% Татарстан - +22% Мурманская область - +83% Свердловская область - +38% Новосибирская область - +36% Нижегородская область - +9%

Советы шаг за шагом: как развивать турпоток в регионе

Улучшайте транспортную доступность и логистику для туристов. Развивайте языковое сопровождение, внедряйте сервисы на английском и других языках. Создавайте новые туристические маршруты, события и фестивали. Поддерживайте исторические и природные объекты в хорошем состоянии. Привлекайте туроператоров и инвесторов для развития гостиничной и экскурсионной инфраструктуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ориентироваться только на летний сезон — потеря туристов зимой → развивайте круглогодичные турпродукты (северное сияние, гастрономия). Игнорировать новые рынки — рост конкуренции → фокусируйтесь на туристах из стран Азии, Ближнего Востока. Недооценивать важность сервиса — негативные отзывы → внедряйте стандарты гостеприимства и мониторинг качества услуг.

А что если развивать туризм в новых регионах?

Динамика 2025 года показывает, что интерес к России становится более разнообразным: Мурманская, Свердловская и Новосибирская области активно набирают популярность. Это шанс для других регионов включиться в туристическую гонку, предлагать свои уникальные маршруты, события и объекты.

Плюсы и минусы роста турпотока

Плюсы Минусы Приток инвестиций, новые рабочие места Рост нагрузки на инфраструктуру Имидж региона на международной арене Требуются вложения в безопасность Разнообразие турпродуктов Конкуренция за туриста Увеличение поступлений в бюджет Риск сезонности и колебаний спроса

FAQ

Почему растет турпоток в Татарстане и других регионах?

Благодаря улучшению инфраструктуры, развитию событийного и этнотуризма, активной рекламе за рубежом.

Какие регионы могут быть следующими на подъеме?

Любые с яркой культурной программой и хорошим сервисом: Калининград, Алтай, Сахалин.

Почему снизился турпоток в Краснодарском крае?

Возможные причины — сезонность, конкуренция, изменения на международном рынке.

Мифы и правда

Миф: Иностранцы едут только в Москву и Петербург.

Правда: В 2025 году растет интерес к регионам — от Татарстана до Мурманска.

Миф: Зимой туризм невозможен.

Правда: Северное сияние, фестивали, гастрономия делают многие регионы привлекательными круглый год.

Миф: Туризм не влияет на экономику регионов.

Правда: Приток гостей — это новые рабочие места, налоги и развитие малого бизнеса.

3 интересных факта

• В Мурманской области большинство иностранных гостей приезжают на зимние туры за северным сиянием.

• Татарстан активно продвигает халяль-туризм и национальные фестивали для гостей из исламских стран.

• Московская область увеличила турпоток за счет развития музеев, парковых комплексов и событийного туризма.

Исторический контекст