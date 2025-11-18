Сравнил туризм в Москве и Татарстане — делюсь, почему регионы теперь конкурируют за гостей
В 2025 году Россия отмечает заметный рост интереса со стороны иностранных туристов: по данным ЕМИСС, за январь — сентябрь страну посетили 3,6 миллиона зарубежных гостей, что на полмиллиона больше, чем год назад. Анализ РИА "Новости" показывает: в разных регионах динамика турпотока различна, но по всей стране есть как уверенные лидеры, так и неожиданные открытия.
Лидеры по числу иностранных туристов
Традиционно самыми популярными у иностранных гостей остаются Москва и Санкт-Петербург. В столице зафиксировано 1,8 млн визитов (+11% к прошлому году), а в Санкт-Петербурге — 594 тысячи (+15%). Московская область показала самый впечатляющий скачок: рост почти в два раза, до 177 тысяч туристов.
На четвертом месте — Приморский край (114 тысяч поездок, +6%). Краснодарский край, напротив, утратил позиции: число иностранных визитов снизилось на 11% и составило 108 тысяч.
"В январе — сентябре 2025 года число туристических поездок иностранцев по России достигло 3,6 млн — на 0,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечает ЕМИСС.
Татарстан и другие регионы с резким ростом турпотока
Одним из ярких примеров стал Татарстан, где количество зарубежных туристов выросло на 22%. Республика активно развивает туризм и ставит амбициозную цель — увеличить турпоток до 4,4 млн человек к 2028 году. Существенный прирост показали и регионы, которые ранее не были в топе:
-
Мурманская область: +83%
-
Свердловская область: +38%
-
Новосибирская область: +36%
-
Нижегородская область: +9%
Эти области становятся все более привлекательными благодаря развитию инфраструктуры, природным и культурным достопримечательностям.
Сравнение: регионы-лидеры по росту иностранных визитов
|Регион
|Число визитов (тыс.)
|Изменение к 2024 г.
|Москва
|1 800
|+11%
|Санкт-Петербург
|594
|+15%
|Московская область
|177
|x1,7
|Приморский край
|114
|+6%
|Краснодарский край
|108
|-11%
|Татарстан
|-
|+22%
|Мурманская область
|-
|+83%
|Свердловская область
|-
|+38%
|Новосибирская область
|-
|+36%
|Нижегородская область
|-
|+9%
Советы шаг за шагом: как развивать турпоток в регионе
-
Улучшайте транспортную доступность и логистику для туристов.
-
Развивайте языковое сопровождение, внедряйте сервисы на английском и других языках.
-
Создавайте новые туристические маршруты, события и фестивали.
-
Поддерживайте исторические и природные объекты в хорошем состоянии.
-
Привлекайте туроператоров и инвесторов для развития гостиничной и экскурсионной инфраструктуры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ориентироваться только на летний сезон — потеря туристов зимой → развивайте круглогодичные турпродукты (северное сияние, гастрономия).
-
Игнорировать новые рынки — рост конкуренции → фокусируйтесь на туристах из стран Азии, Ближнего Востока.
-
Недооценивать важность сервиса — негативные отзывы → внедряйте стандарты гостеприимства и мониторинг качества услуг.
А что если развивать туризм в новых регионах?
Динамика 2025 года показывает, что интерес к России становится более разнообразным: Мурманская, Свердловская и Новосибирская области активно набирают популярность. Это шанс для других регионов включиться в туристическую гонку, предлагать свои уникальные маршруты, события и объекты.
Плюсы и минусы роста турпотока
|Плюсы
|Минусы
|Приток инвестиций, новые рабочие места
|Рост нагрузки на инфраструктуру
|Имидж региона на международной арене
|Требуются вложения в безопасность
|Разнообразие турпродуктов
|Конкуренция за туриста
|Увеличение поступлений в бюджет
|Риск сезонности и колебаний спроса
FAQ
Почему растет турпоток в Татарстане и других регионах?
Благодаря улучшению инфраструктуры, развитию событийного и этнотуризма, активной рекламе за рубежом.
Какие регионы могут быть следующими на подъеме?
Любые с яркой культурной программой и хорошим сервисом: Калининград, Алтай, Сахалин.
Почему снизился турпоток в Краснодарском крае?
Возможные причины — сезонность, конкуренция, изменения на международном рынке.
Мифы и правда
Миф: Иностранцы едут только в Москву и Петербург.
Правда: В 2025 году растет интерес к регионам — от Татарстана до Мурманска.
Миф: Зимой туризм невозможен.
Правда: Северное сияние, фестивали, гастрономия делают многие регионы привлекательными круглый год.
Миф: Туризм не влияет на экономику регионов.
Правда: Приток гостей — это новые рабочие места, налоги и развитие малого бизнеса.
3 интересных факта
• В Мурманской области большинство иностранных гостей приезжают на зимние туры за северным сиянием.
• Татарстан активно продвигает халяль-туризм и национальные фестивали для гостей из исламских стран.
• Московская область увеличила турпоток за счет развития музеев, парковых комплексов и событийного туризма.
Исторический контекст
-
В 2010-х иностранный турпоток был сосредоточен в двух столицах.
-
С 2018 года стартовали крупные федеральные программы развития туризма в регионах.
-
К 2025 году регионы Севера, Поволжья и Сибири активно выходят на международный туристический рынок.
