Енисейская сага и Путь кедра и ветра: Сибирь предлагает иностранцам путешествия, которых у них ещё не было

Красноярский край представил два новых туристических маршрута, специально разработанных для гостей из Китая и стран СНГ. Программы объединяют культурные, экологические, гастрономические и промышленные направления, создавая комплексное представление о регионе.

"Енисейская сага": маршрут для Казахстана и Беларуси

Первый тур ориентирован на путешественников из Казахстана и Беларуси. "Енисейская сага" включает посещение Николаевской сопки, национального парка "Красноярские Столбы", фанпарка "Бобровый лог", Красноярской ГЭС и исторического Енисейска. В программу вошли и элементы гастротуризма: гостям предложат блюда сибирской кухни и сезонные активности.

Маршрут рассчитан на поездки круглый год: летом участники смогут отправиться на речные прогулки, а зимой — на фототуры по замёрзшему Енисею на хивусе. Идея маршрута — показать разнообразие сибирской природы и её культурное наследие в максимально насыщенном формате.

"Путь кедра и ветра": пятидневный тур для китайских туристов

Второй маршрут разработан специально для гостей из Китая. Пятидневная программа начинается в Красноярске, где туристов знакомят с ключевыми городскими достопримечательностями, локальной кухней и русским балетом. Далее путешествие продолжается на юге региона.

В Шушенском участникам покажут места ссылки В. И. Ленина и предложат блюда, приготовленные в русской печи. В Минусинске гостей ждёт иммерсивный променад и экскурсия в музей им. Н. М. Мартьянова. Программа сочетает исторический контекст, традиции и культурные практики, подчёркивая своеобразие региона.

Развитие туристических продуктов

Руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло подчеркнула значимость этой работы.

"Мы активно работаем над формированием туристических продуктов для иностранных гостей. Красноярский край остаётся для многих иностранцев неизведанной территорией. Стремимся это изменить", — сказала она.

Власти рассчитывают, что новые маршруты повысят узнаваемость региона и сформируют устойчивый интерес у зарубежных посетителей, привлекая их разнообразием природных и культурных объектов.