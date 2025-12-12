Россияне опустошили белорусские стоянки: подержанные BMW разбирают, как горячие пирожки

Поток подержанных автомобилей из Белоруссии в Россию в ноябре 2025 года вырос в несколько раз, став неожиданным итогом для конца года. Россияне активно воспользовались последней возможностью ввезти машину по сниженной ставке утилизационного сбора. Однако общие итоги года оказались не столь оптимистичными. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные директора Сергея Целикова.

Резкий всплеск импорта в конце года

В ноябре 2025 года из Белоруссии в Россию было ввезено 4079 легковых автомобилей с пробегом старше трёх лет — это в 6,5 раза больше, чем годом ранее, когда их количество составляло всего 633 единицы. Такой рост эксперты связывают с изменением условий льготного ввоза, которое вступило в силу уже с декабря.

"Всего с начала года из Белоруссии в Россию ввезено чуть более 18 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 60% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года (46,4 тыс. шт.)", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Основной интерес к белорусскому авторынку связан с возможностью приобрести машину европейской сборки по более привлекательной цене. При этом автомобили старше трёх лет остаются самыми востребованными, поскольку именно в этом сегменте можно найти оптимальное соотношение стоимости и технического состояния.

Лидеры по маркам и моделям

Среди брендов, которые чаще всего ввозились из Белоруссии, лидирует BMW — 1099 машин за месяц. Далее следуют Audi (330), Mercedes-Benz (285), Chevrolet (262) и Volkswagen (237). Немецкие марки традиционно занимают верхние позиции благодаря высокому спросу на автомобили премиального сегмента и проверенному качеству сборки.

В модельном рейтинге также доминируют представители BMW:

Chevrolet Equinox — 192 шт.; BMW X5 — 165 шт.; BMW 3 Series — 163 шт.; BMW 5 Series — 138 шт.; BMW X3 — 132 шт.

Подобное распределение отражает интерес российских покупателей к крупным кроссоверам и седанам с мощными двигателями.

Причины снижения импорта в целом

Несмотря на всплеск в ноябре, за весь 2025 год импорт подержанных автомобилей из Белоруссии сократился почти вдвое. Главной причиной эксперты называют повышение утильсбора и изменение логистических условий. Многие дилеры также отмечают, что доставка машин и их оформление стали дороже, а курс валюты повлиял на конечную стоимость.

"В ноябре россияне стремились успеть оформить автомобили по старым условиям. После этого спрос закономерно снизился — новые ставки утильсбора делают покупку менее выгодной", — уточняется в отчёте "Автостата".

Кроме того, в Белоруссии постепенно сокращается предложение автомобилей европейского происхождения, так как многие машины уже перепроданы или выкуплены российскими покупателями ранее.

Последний месяц льготного ввоза

Ноябрь стал последним месяцем, когда россияне могли воспользоваться льготой по утилизационному сбору при ввозе автомобилей из Белоруссии. С 1 декабря 2025 года льгота сохраняется только для машин мощностью до 160 лошадиных сил, а для остальных действует коммерческий тариф, который в несколько раз выше. Это решение существенно изменило структуру спроса: теперь приоритет отдается более компактным и экономичным моделям.

"Покупатели стали осторожнее, выбирают автомобили с меньшими затратами на оформление и эксплуатацию. Это естественная реакция на новые экономические реалии", — отмечается в аналитическом комментарии агентства.

Эксперты прогнозируют, что уже в начале 2026 года объем ввоза машин из Белоруссии резко снизится, а интерес к новым китайским и отечественным автомобилям возрастет. Аналогичные тенденции ранее наблюдались и на других направлениях поставок — например, импорт автомобилей из Южной Кореи также продемонстрировал краткосрочный рост перед изменением ставок утильсбора.

Сравнение белорусского и других направлений импорта

Импорт автомобилей из Белоруссии остается одним из наиболее доступных направлений, особенно в сравнении с поставками из Армении или Казахстана.

Белоруссия — близость, отсутствие языкового барьера и упрощенные таможенные процедуры. Армения — широкий выбор автомобилей с американским происхождением, но выше логистические расходы. Казахстан — возможность покупки японских и корейских машин, однако процесс регистрации сложнее.

Таким образом, белорусское направление остаётся наиболее предсказуемым и понятным для российских автовладельцев, хотя выгода постепенно снижается.

Плюсы и минусы ввоза из Белоруссии

Преимущества покупки автомобиля в Белоруссии очевидны:

широкий выбор машин европейского происхождения;

понятные условия оформления;

возможность проверить техническое состояние до покупки.

К недостаткам относятся:

рост утильсбора и дополнительных платежей;

снижение доступности качественных автомобилей;

постепенное сокращение числа предложений.

Тем не менее, для покупателей, ищущих сбалансированный вариант между ценой и качеством, белорусский рынок остается привлекательным, особенно если учесть более мягкие требования к техническому осмотру.

Советы при покупке автомобиля из Белоруссии

Планируя покупку машины в Белоруссии, важно учитывать несколько факторов:

Проверяйте историю автомобиля по VIN-номеру, чтобы избежать скрытых дефектов. Рассчитывайте расходы на транспортировку, утильсбор и растаможку заранее. Выбирайте официальные площадки или проверенных дилеров. Учитывайте состояние кузова и двигателя — климатические условия Белоруссии влияют на сохранность металла. При покупке премиум-марок уточняйте наличие оригинальных запчастей и сервисных центров в России.

Следование этим рекомендациям поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить выгоду даже при новых условиях рынка. На вторичном рынке, где каждый третий автомобиль старше десяти лет, особое внимание стоит уделять технической проверке и юридической чистоте сделки.

Популярные вопросы о ввозе машин из Белоруссии

Сколько стоит растаможка автомобиля из Белоруссии?

Стоимость зависит от объема двигателя, возраста автомобиля и мощности. В среднем сумма может варьироваться от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.

Можно ли купить автомобиль в Белоруссии и поставить его на учет в России?

Да, такая возможность сохраняется. Процедура регистрации проходит через стандартные ГИБДД с предоставлением пакета документов о ввозе и уплате утильсбора.

Какие автомобили выгоднее всего ввозить?

Наиболее выгодными остаются кроссоверы и седаны мощностью до 160 л. с., попадающие под льготный утильсбор.