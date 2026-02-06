Идеальный кузов и чистый салон вводят в заблуждение: импортные машины скрывают проблемы

Внешне ухоженный автомобиль, недавно ввезённый из-за границы, может оказаться источником проблем, о которых покупатель узнаёт уже после оформления сделки. И речь идёт не столько о техническом состоянии, сколько о рисках, способных привести к аресту машины или финансовым потерям. Об этом сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на независимого автоэксперта Дмитрия Попова.

Юридические угрозы важнее техники

По словам эксперта, именно правовой статус автомобиля представляет наибольшую опасность. Технические неисправности, даже серьёзные, в большинстве случаев можно выявить при осмотре и диагностике. Юридическое прошлое машины, приобретённой за рубежом, проверить значительно сложнее из-за ограниченного международного обмена данными.

Дмитрий Попов обращает внимание на то, что автомобиль может числиться в угоне, быть связан с уголовным делом или проходить как вещественное доказательство. Подобные обстоятельства не отражаются ни во внешнем виде транспорта, ни в базовом пакете документов, предоставляемом продавцом.

"Технические неполадки это самое меньшее из зол, которое может быть, их выявить проще всего. Автомобиль может находиться за рубежами Родины в угоне, он может быть участником преступления, может быть подвергнут международному розыску в качестве вещественного доказательства", — пояснил независимый автоэксперт.

Манипуляции при ввозе и скрытые несоответствия

Даже при легальном ввозе автомобиля риски для покупателя не исчезают. Эксперт указывает на практику изменения технических характеристик машин с целью снижения обязательных платежей. Чаще всего такие доработки касаются мощности двигателя.

В частности, используется чип-тюнинг, позволяющий формально занизить мощность силового агрегата и минимизировать утильсбор. Однако при проверке по VIN-коду легко установить заводские параметры автомобиля, которые могут не совпадать с заявленными при ввозе.

Попов подчёркивает, что если фактическая мощность превышает установленный порог, например 160 лошадиных сил, у владельца могут возникнуть проблемы с доначислением платежей и законностью регистрации транспортного средства.

Залоги и непрозрачное происхождение

Отдельную категорию рисков составляют финансовые обременения, оформленные за пределами России. Автомобиль может находиться в залоге у иностранного банка или быть предметом имущественного спора, о котором покупатель не узнаёт на этапе сделки.

"Возможно, будет каким-то образом обналичен розыск и станет понятно, что кто-то кому-то что-то должен вернуть или арест наложен будет на автомобиль. То есть противоправное происхождение этого подержанного автомобиля как товара это большая черная дыра", — резюмировал Дмитрий Попов.

Эксперт отмечает, что в отличие от внутреннего рынка, история зарубежных автомобилей часто не отслеживается по доступным базам. В результате покупка такой машины превращается в сделку с высокой степенью неопределённости, где внешняя исправность не даёт гарантий юридической чистоты.