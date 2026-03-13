Завтрак — спасательный круг для организма: как его отсутствие ведет к сбоям в системах и ухудшению самочувствия

Регулярный отказ от утреннего приема пищи провоцирует в организме каскад биохимических сдвигов: от сгущения крови и замедления метаболизма глюкозы до нарушения гормонального баланса и моторики желудочно-кишечного тракта. После ночного голодания тело переходит в режим экономии ресурсов, где отсутствие еды усиливает риск тромбоэмболических событий и воспалительных процессов в поджелудочной железе. Эти изменения затрагивают сердечно-сосудистую систему, пищеварение и даже выработку нейромедиаторов, влияя на настроение и общее самочувствие. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

По словам Анны Гончаровой, доктора медицинских наук и эндокринолога Медицинского центра династии Гончаровых, пропуск завтрака приводит к накоплению слизи и желчи в желудке, повышению кислотности и раздражению слизистой. Это нарушает нормальную секрецию и опорожнение желчного пузыря, способствуя дискинезии желчевыводящих путей и риску камнеобразования. Кроме того, как отметила специалист, без утренней еды замедляется моторная функция кишечника, провоцируя запоры, диарею или синдром раздраженного кишечника.

"Если человек не завтракает, по данным доказательной медицины кровь становится более густой. Риск тромбоэмболических и острых сосудистых событий повышается примерно на 23,16 процента по сравнению с теми, кто завтракает. Это связано с тем, что организм после ночного периода без пищи начинает по-другому регулировать обменные процессы. Поэтому отсутствие завтрака нельзя считать безобидной привычкой", — объяснила Анна Гончарова.

Снижение уровня серотонина, триптофана и дофамина из-за пропуска завтрака ухудшает эмоциональное состояние, подтверждая антропологическую мудрость о важности утренней еды. Если аппетита по утрам нет, это сигнал возможных нарушений обмена веществ, требующий консультации врача. Завтрак запускает ключевые физиологические механизмы на весь день, поддерживая баланс в организме.