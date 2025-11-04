Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
фура
фура
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:37

Грузы без документов? В Тюменской области разрешили особый ввоз из Казахстана и Киргизии

Бизнес Тюменской области до декабря сможет ввозить товары из Казахстана без маркировки

До 10 декабря 2025 года предприниматели Тюменской области смогут ввозить товары из Казахстана и Киргизии автомобильным транспортом без маркировки и документов, подтверждающих статус товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский, передаёт РБК Тюмень.

Временная льгота по указу президента

"Предприниматели получили возможность ввозить в Россию автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии товары без маркировки и без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС. Льготный режим действует до 10 декабря 2025 года на основании Указа Президента РФ № 778", — говорится в сообщении издания.

Это послабление призвано облегчить логистику и поддержать бизнес в условиях нестабильных поставок.

Условия ввоза и сроки декларирования

Чтобы воспользоваться льготой, грузополучатель должен быть российским юридическим лицом, а перевозчик обязан уведомить таможенные органы о последующем декларировании груза.

После пересечения границы товар помещается на склад временного хранения, а до 27 декабря 2025 года его необходимо задекларировать с уплатой всех обязательных пошлин и налогов.

При этом ряд позиций, включая жизненно важные товары, под действие льготы не подпадает.

Таможня усилила контроль за нарушениями

По данным Тюменской таможни, с начала 2025 года проверено более 114 000 грузовиков, и в 445 случаях выявлено нарушения — свыше 7 тонн товаров были оформлены с нарушением правил. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таможенные службы региона заявляют, что льготный режим не ослабит контроль: проверки продолжатся для предотвращения серого импорта и защиты добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

