Природа специально оставляет огрехи: они ведут к материалам, которые откликаются на мир как кожа

Стоит лишь присмотреться к природе, и становится понятно, что даже самые совершенные на вид рисунки животных на самом деле хранят внутри себя множество маленьких отклонений. Полосы тигра или пятна леопарда выглядят так, будто создавались специально, но их нерегистрируемые глазу неровности становятся ключом к естественной красоте. Эти несовершенства давно привлекают внимание учёных, стремящихся понять, как живые клетки создают структуры, которые кажутся слаженными, хотя на самом деле сотканы из множества вариаций. Об этом сообщил журнал Matter.

Как природа создаёт уникальность

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере обратились к механизму формирования узоров, чтобы разобраться, почему ни один рисунок на теле животного не бывает строго повторяемым. Их интерес был направлен не только на эстетическую сторону явления: понимание того, как клетки реагируют на окружающую среду и как они взаимодействуют друг с другом, может помочь в создании адаптивных материалов будущего. Например, тканей, способных менять цвет или структуру в ответ на внешние сигналы.

Ученые стремились изучить не идеальные фрагменты узоров, а небольшие нарушения в ритме линий и пятен. Эти несовершенства, как оказалось, выполняют важную роль: именно они создают вариативность, которая делает каждого представителя вида неповторимым. Подобные особенности природы наблюдаются и в других сферах, как, например, уникальные узоры на носу собаки, которые используются даже для идентификации животного.

Теория Тьюринга, объясняющая формирование паттернов через взаимодействие веществ, десятилетиями служила фундаментом подобных исследований. Но реальность указывает на то, что механизмы природы куда сложнее. У животных узоры выглядят более контрастными и точными, а переходы между цветами — более естественными, чем предсказывают математические модели. Это заставило учёных подозревать, что клеточные процессы включают в себя дополнительные, пока не полностью изученные факторы.

Что скрывается за красивыми линиями

Современные исследования объединяют химию, биологию и физику, чтобы уточнить механизм, который придаёт рисункам их характерную форму. То, как организуются клетки, зависит не только от химической диффузии, но и от физических условий: размера клеток, их подвижности и особенностей реакции на внешние раздражители. Подобные процессы можно наблюдать и в других природных системах — например, в том, как слоны прокладывают маршруты, используя наиболее энергоэффективные пути. Такая естественная оптимизация напоминает о закономерностях, которые встречаются даже в самых сложных клеточных паттернах.

В 2023 году Анкур Гупта, инженер-химик из этого же университета, предложил расширить классическую теорию новым процессом — диффузиофорезисом. Он предполагает, что однотипные частицы могут притягивать другие, создавая природные эффекты, напоминающие очищение мылом. Когда Гупта проверил модель на примере иглобрюха с характерными фиолетово-чёрными шестиугольниками, новая схема дала более яркие и чёткие узоры. Но появилась другая проблема: они стали идеальными, словно созданными копировальной машиной, тогда как у реальных животных симметрия почти никогда не встречается в чистом виде.

"В природе повсюду есть несовершенства. Мы предложили простую идею, которая может объяснить, как клетки собираются, создавая эти вариации", — сказал Гупта.

Природа любит детали

Чтобы приблизить модель к реальности, исследователи добавили клеткам разные размеры и способность перемещаться. Это простое решение позволило системе стать живой: некоторые клетки создавали более широкие линии, другие — тонкие, а иногда их столкновения рвали сформировавшиеся узоры. По аналогии Гупта объяснял это как движение шариков для пинг-понга по трубе: чем крупнее объект, тем заметнее след. Так модели начали воспроизводить те рисунки, которые можно встретить у рыб, зебр и других животных.

"Мы можем запечатлеть эти несовершенства и текстуры, просто придав этим клеткам размер", — отметил Гупта.

Ученый подчеркивает, что такие исследования важны не только для биологии, но и для инженерии. Если понять, как природа создаёт свои структуры, можно создавать технологии, которые будут действовать так же гибко и эффективно.

От несовершенства к инновациям

Гупта предполагает, что через изучение микроузоров можно создавать материалы, которые не только реагируют на условия, но и приобретают новые свойства благодаря структурным изменениям. Будущие ткани смогут менять цвет подобно хамелеонам, а медицинские капсулы — направляться к нужным тканям, используя те же закономерности движения и взаимодействия частиц.

"Мы черпаем вдохновение в несовершенной красоте природных систем и надеемся использовать эти несовершенства для создания новых функциональных возможностей в будущем", — сказал Гупта.

Несовершенство становится не недостатком, а преимуществом: оно помогает системе адаптироваться. Неровные полосы зебры маскируют её среди высокой травы, случайные дефекты крыльев бабочек сбивают с толку хищников, а разная интенсивность цвета у рыб помогает скрываться от опасности. В естественных условиях именно вариативность помогает выживать.

Понимание структуры этих механизмов открывает путь к созданию искусственных систем, способных воспроизводить природные преимущества. Вместо стремления к абсолютной точности инженеры могут использовать вариативность как ресурс, позволяющий создавать живые, динамичные материалы.

Сравнение: природные узоры и искусственные материалы

Узоры животных формируются благодаря сложным биохимическим процессам. В отличие от искусственных покрытий, где каждый элемент повторяется контролируемо, природные структуры используют вариативность как инструмент адаптации. Искусственные материалы стремятся к однородности, что делает их менее гибкими. При создании реактивных тканей исследователи стремятся объединить оба подхода: точность технологий и гибкость природных процессов.

Популярные вопросы о паттернах животных

1. Почему узоры у животных никогда не бывают идеальными?

Потому что на их формирование влияет множество факторов — от химических процессов до физического движения клеток.

2. Можно ли создать материал, который будет менять цвет как кожа животных?

Теоретически да: исследования показывают, что такие механизмы можно переносить на искусственные структуры.

3. Зачем изучать несовершенства?

Они помогают понять, какие процессы делают природные системы гибкими и устойчивыми.