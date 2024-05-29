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Скачки температуры, а не жара, сильнее влияют на иммунитет
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:53

Скачки температуры, а не жара, сильнее влияют на иммунитет

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью RT рассказал, что на организм человека негативно влияют не столько высокие температуры, сколько резкие их перепады. Из-за них могут возникнуть простудные заболевания, пневмония или бронхит, так как организму требуется время и силы на адаптацию.

"Влияют не непривычные температуры, а резкие изменения. Когда после холода резко наступает жара, организм тратит силы на адаптацию. И эта адаптация может проявляться в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям", — объяснил Жемчугов.

Кроме того, активное использование кондиционеров может привести к герпесу. Например, в транспорте поток воздуха, направленный на конкретное кресло, может вызвать пневмонию или бронхит у пассажира.

Фото: Pexels.com/Pixabay.com (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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