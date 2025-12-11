Иммунитет стал как вспыльчивый охранник: теперь он атакует даже своих

После пандемии COVID-19 многие люди продолжают искать способы "укрепить иммунитет", не задумываясь о том, что чрезмерная стимуляция защитных реакций может обернуться проблемами. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-терапевта и директора Центра иммунокоррекции Ходановой Людмилу Лапу.

Активность иммунной системы после болезни

По словам специалиста, перенесённая коронавирусная инфекция нередко приводит к повышенной активности иммунной системы. Организм, сталкиваясь с вирусом, перестраивает свои защитные механизмы, и после выздоровления эти реакции могут сохраняться в усиленном виде. В таких условиях любые попытки искусственно "поднять иммунитет" без медицинских показаний способны вызвать обратный эффект — от аутоиммунных реакций до хронических воспалений.

"Не всегда иммунитет нужно поднимать. После ковида у многих людей он стал агрессивным, поэтому усиливать его без понимания механизма работы нельзя", — пояснила врач-терапевт Людмила Лапа. Она подчеркнула, что перед использованием стимуляторов важно пройти обследование у иммунолога или аллерголога, чтобы определить, ослаблена ли защита организма или, напротив, чрезмерно активна.

Простые меры для здорового иммунитета

Лапа отмечает, что сбалансированный образ жизни остаётся главным инструментом поддержки иммунной системы. Медицинские препараты или добавки не заменят правильного режима сна, питания и отдыха. "Иммунитет нужно держать в хорошем состоянии, и для этого важно соблюдать простые меры. Это рациональное питание, хороший отдых, защита слизистых и соблюдение дистанции от больных не менее полутора метров", — подчеркнула она.

Врач добавила, что соблюдение санитарных рекомендаций особенно актуально в периоды сезонных инфекций. При регулярном выполнении этих правил даже контакт с вирусом не всегда приводит к заболеванию: организм либо переносит его в лёгкой форме, либо успешно нейтрализует возбудителя. Таким образом, умеренность и осознанность становятся ключом к сохранению устойчивого здоровья.