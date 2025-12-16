Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бессонница: почему мы не спим
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:25

Бессонные ночи превращают защитные клетки в тени самих себя: тело подаёт сигналы, которые многие игнорируют

Бессонница уменьшает число циркулирующих NK-клеток — Университет Таиба

Тревожность и нарушение сна нередко остаются незаметными спутниками повседневной жизни, но их влияние на организм часто оказывается глубже, чем кажется. Ранние изменения в работе иммунитета могут проявляться задолго до появления видимых проблем со здоровьем. Исследования поднимают вопрос: насколько психологические нагрузки способны ослаблять естественные защитные механизмы организма. Об этом сообщает Science Daily.

Роль NK-клеток в иммунной защите

Естественные киллеры — NK-клетки — являются одним из ключевых барьеров иммунной системы. Эти клетки первыми реагируют на появление вредоносных агентов, помогая организму быстрее подавлять инфекции и препятствовать дальнейшему распространению повреждённых клеток. Они могут находиться в кровотоке или "оседать" в тканях, выполняя локальные защитные функции. Когда их становится меньше, иммунитет теряет способность эффективно реагировать на угрозы, что повышает риск заболеваний и замедляет восстановление организма после стрессовых или воспалительных состояний. Подобное влияние может усиливаться под воздействием факторов, связанных с хроническим стрессом.

Исследователи из Саудовской Аравии решили изучить, как тревожность и бессонница отражаются на количестве NK-клеток у молодых женщин. Работа была проведена среди студенток, что позволило оценить влияние распространённых у этой группы состояний — эмоциональной напряжённости и нарушенного сна — на иммунные параметры.

"Мы обнаружили, что у студентов с симптомами бессонницы количество и процентное содержание общего числа NK-клеток и их субпопуляций были снижены", — сказал первый автор исследования, доктор Ренад Альхамави, доцент кафедры иммунологии и иммунотерапии Университета Таиба.

В исследование также включили анализ связи тревожных состояний с количеством циркулирующих NK-клеток.

"С другой стороны, у студентов с общими симптомами тревожности наблюдалось меньшее процентное содержание и количество циркулирующих NK-клеток и их субпопуляций по сравнению со студентами без симптомов", — отметил Альхамави.

Как проводилось исследование

В проекте участвовали 60 студенток 17-23 лет. Каждая из них прошла анкетирование, включавшее оценку тревожности, качества сна и социально-демографических факторов. Результаты самооценки показали, что более половины участниц сталкиваются с симптомами бессонницы, а тревожные переживания оказались ещё более распространёнными. Часть студенток сообщила о выраженных нарушениях сна и тревожности, что дало исследователям возможность сравнить показатели иммунитета в разных группах.

Для анализа уровня NK-клеток были взяты образцы крови. Участницам определили количество двух основных подтипов NK-клеток: CD16+CD56dim — преобладающих в периферической нервной системе и обладающих выраженной цитотоксичностью, и более редких CD16+CD56high, которые отвечают за выделение медиаторов иммунной регуляции. Оба подтипа участвуют в ранних защитных реакциях и важны для поддержания баланса иммунной активности.

Полученные данные показали заметные различия между студентками с тревожностью и без неё. Более тяжёлые проявления тревоги сопровождались более выраженным снижением процентного содержания NK-клеток. Аналогичную тенденцию обнаружили среди участниц, испытывающих бессонницу: чем выше уровень тревожности, тем меньше периферических NK-клеток фиксировали специалисты.

Что означает снижение NK-клеток

Падение количества NK-клеток может указывать на ослабление иммунной защиты. Это состояние связано с повышенной уязвимостью к инфекциям и некоторым хроническим заболеваниям, а также может быть сопряжено с повышением риска эмоциональных расстройств. Исследователи подчеркивают, что психоэмоциональные нагрузки способны влиять на работу иммунной системы даже при отсутствии явных признаков болезни.

"Понимание того, как эти психологические стрессоры влияют на распределение и активность иммунных клеток, особенно периферических NK-клеток, может дать ценные сведения о механизмах, лежащих в основе воспаления и канцерогенеза", — пояснил Альхамави.

Авторы работы отмечают, что исследование ограничено составом выборки: в нём участвовали только молодые женщины — группа, более подверженная тревоге и нарушениям сна. Это делает результаты менее применимыми к другим возрастным и социальным категориям. Для более глубокого понимания влияния тревоги и бессонницы на иммунитет требуются дальнейшие исследования с широким охватом участников.

Здоровый образ жизни как поддержка иммунитета

Научные данные указывают, что образ жизни напрямую связан с состоянием иммунной системы. Регулярная физическая активность, снижение стресса, полноценное питание и режим сна помогают поддерживать оптимальный уровень NK-клеток. Важным фактором восстановления организма остаётся качественный ночной отдых, который, как показывают исследования, способствует глубинному восстановлению клеточных процессов и снижению влияния стрессовых стимулов.

"Такое воздействие в конечном итоге ухудшает общее состояние здоровья и качество жизни", — заключил Альхамави.

Эти выводы подчеркивают взаимосвязь между эмоциональным состоянием и иммунитетом. Чем раньше человек обращает внимание на тревогу и нарушения сна, тем выше вероятность предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья и улучшить общее самочувствие..

