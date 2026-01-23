Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Доктор проверяет давление
Доктор проверяет давление
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:57

Тихий убийца оказался умнее медицины: давление растёт из-за сбоя, который долго игнорировали

Иммунная система участвует в развитии артериальной гипертонии — Гузик профессор

Повышенное артериальное давление долго считалось следствием стресса, лишнего веса и любви к солёному. Однако новые данные показывают, что причина может скрываться гораздо глубже — в процессах, которые раньше почти не связывали с гипертонией. Речь идёт о работе иммунной системы, состоянии окружающей среды и даже здоровье полости рта. Об этом сообщает издание Science Focus.

Гипертония выходит за рамки привычных объяснений

Долгое время высокое артериальное давление рассматривали как проблему "механики": суженные сосуды, перегруженное сердце, избыток соли и недостаток движения. Эти факторы действительно играют важную роль и остаются основой профилактики. Отказ от курения, физическая активность и контроль веса по-прежнему помогают снизить риски.
Но по мере накопления данных стало ясно, что такая картина слишком упрощена. Учёные всё чаще обращают внимание на факторы, которые раньше считались второстепенными. Загрязнение воздуха, хроническое воспаление дёсен и дефицит пищевых волокон могут вносить заметный вклад в развитие гипертонии, усиливая нагрузку на сосуды и сердце. Всё больше обсуждается и роль рациона, включая баланс натрия и калия, который напрямую влияет на тонус сосудов и объём циркулирующей крови, что подтверждают данные о том, как смесь соли с калием может менять показатели давления.

Масштаб проблемы и её скрытая опасность

Сегодня гипертония остаётся одной из самых распространённых хронических проблем в мире. С ней живёт примерно каждый третий взрослый, а общее число людей с повышенным давлением приближается к 1,5 миллиарда. Диагноз ставят при устойчивых показателях выше 140/90 мм рт. ст., где первое число отражает давление в момент сокращения сердца, а второе — во время его расслабления.
Опасность заболевания в том, что оно часто протекает незаметно. Многие люди годами не подозревают о проблеме, пока не сталкиваются с осложнениями. Высокое давление повышает риск инсульта, инфаркта, почечной недостаточности и ежегодно связано с миллионами преждевременных смертей.

Иммунная система как недостающее звено

Переломным моментом стали исследования, показавшие связь гипертонии с иммунными реакциями. Работы профессора Томаша Гузика из Эдинбургского университета продемонстрировали, что иммунные клетки могут напрямую влиять на уровень давления. Эксперименты сначала вызывали скепсис, поскольку проводились на животных, но последующие наблюдения у людей подтвердили ключевые выводы.

"Это говорит о том, что мы не всё знаем об этом заболевании", — говорит заведующий кафедрой сердечно-сосудистой медицины Томаш Гузик из Эдинбургского университета.

Выяснилось, что Т-лимфоциты, обычно защищающие организм, при определённых условиях проникают в стенки сосудов и запускают воспаление. В результате сосуды сужаются, сопротивление кровотоку растёт, а давление повышается.

Как воспаление влияет на сердце и сосуды

Хроническое воспаление меняет работу сразу нескольких систем. Сердцу приходится перекачивать кровь с большей силой, из-за чего его мышца утолщается и теряет эластичность. Это увеличивает риск аритмий и сердечной недостаточности. Параллельно почки начинают удерживать больше соли, объём крови возрастает, а нагрузка на сердце усиливается ещё сильнее.
На этом фоне всё больше внимания уделяют питанию как инструменту поддержки сосудов. Например, продукты, богатые калием, помогают уравновешивать избыток натрия в рационе, и именно поэтому калий из фисташек рассматривают как один из факторов, способных мягко поддерживать нормальные показатели давления.

Всё больше данных указывает на то, что гипертония — не просто следствие образа жизни, а результат сложного взаимодействия иммунных, сосудистых и внешних факторов. Это меняет взгляд на профилактику и даёт понимание, что контроль давления начинается не только с тонометра, но и с заботы о здоровье всего организма.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растительные масла оказались полезнее сливочного — Science Focus сегодня в 15:14
Здоровое питание свернуло не туда: мода на натуральное запустила опасный откат назад

Споры о пользе сливочного и растительного масла разгораются с новой силой. Что говорят врачи и исследования о жирах, холестерине и реальных рисках для здоровья.

Читать полностью » Нишевые бренды выпускают ароматы-истории вместо универсальных хитов — Forbes сегодня в 12:49
Постмодернистские ароматы возвращаются в моду: духи перестают нравиться всем и бьют точно в чувства

В 2026 люкс‑парфюмерия уходит в постмодерн: нишевые бренды переосмысляют уд, смешивают неожиданные ноты и продвигают scent stacking — аромат становится личной историей.

Читать полностью » Ежедневное употребление цельных зёрен снизило рост талии и давления — Knowridge сегодня в 11:07
Едят каждый день — и стареют медленнее: простая крупа бьёт по сердечным болезням сразу с трёх сторон

Учёные выяснили, как ежедневное употребление цельнозерновых влияет на вес, сахар и давление после 50 лет и почему эта привычка работает в долгую.

Читать полностью » Высокий уровень омега 3 в крови связан с более долгой жизнью — UK Biobank сегодня в 9:01
Секрет молодости оказался скользким: жир, который должен был омолодить всех, сработал выборочно

Омега-жиры десятилетиями считались универсальной формулой здоровья. Новые исследования показывают, где заканчиваются мифы и начинается реальная польза.

Читать полностью » Ранние признаки болезней сердца выявили через кожу — Мюнхенский центр Гельмгольца сегодня в 9:01
Будто рентген для сердца: технология видит сквозь кожу то, что раньше оставалось тайной

Технология fast-RSOM позволяет без вмешательства увидеть ранние изменения микрососудов и по-новому оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu сегодня в 8:18
Открыл для себя реальный пик мужского либидо — он наступает позже, чем принято считать

Новое исследование показывает: мужское либидо растет в зрелости и зависит не только от тестостерона, но и от отношений и психологии — тревожный удар по устоявшимся мифам.

Читать полностью » Чтение помогает снижать стресс через эффект вчера в 19:24
Книги делают больше, чем расслабляют — исследование показало скрытое влияние на жизнь

Чтение и аудиокниги связаны с долголетием и лучшей памятью: исследования Йеля показывают — 10–30 минут в день укрепляют мозг и снижают стресс.

Читать полностью » Мигрень у женщин длится дольше и повторяется чаще — Хусёй вчера в 16:57
Женская мигрень «съедает» больше дней — новые данные из 18 стран объяснили, почему так выходит

Исследование 41 000 человек: мигрень у женщин длится и повторяется сильнее — гормоны, неврология и недооценка женской боли удваивают бремя болезни.

Читать полностью »

Новости
Дом
Четыре способа позволили снять обои без повреждения стен — The Spruce
Наука
Учёные допустили возможность глубокой спячки у человека – Biological Reviews
Туризм
Сумо стало одним из самых посещаемых развлечений туристов в Японии — турэксперты
Еда
Замороженная вишня дает смузи вкус десертного пирога — Tasting Table
Наука
Европа готовит запуск спутников с материковых космодромов — SpaceNews
Наука
Радиационную бурю признали самой мощной с октября 2003 года — NOAA
Питомцы
Совместный сон с питомцем является источником психологического комфорта — TF1
Красота и здоровье
Брови редеют и выпадают кусками: тревожный сигнал, который многие игнорируют
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet