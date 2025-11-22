Опухоли находят новые способы ослабить иммунитет: ученые открыли новые секреты борьбы с раком

Недавнее исследование, проведённое учёными из Медицинского центра Вейл Корнелл, выявило молекулярный механизм, который позволяет раковым клеткам истощать Т-клетки, ответственные за уничтожение опухолей. Результаты работы, опубликованной в журнале Nature Immunology 17 ноября, показывают, что опухоли не только способны "обходить" иммунную защиту организма, но и изменяют иммунные клетки, ослабляя их способности сопротивляться.

Учёные сделали важное открытие, которое может привести к созданию новых методов восстановления иммунной защиты человека. Речь идет о молекулярном сигнале, который используется опухолевыми клетками для подавления активности Т-клеток. Подавление этого сигнала, по мнению исследователей, может стать ключом к разработке более эффективных методов иммунотерапии рака.

Трудности, с которыми сталкивается иммунотерапия

Современная иммунотерапия имеет большое значение в лечении рака, так как она помогает активировать собственные защитные механизмы организма против опухолевых клеток. Однако далеко не все пациенты получают положительный эффект от таких методов. В некоторых случаях эффективность терапии может ослабевать, что связано с истощением Т-клеток.

Исследования показывают, что в организме опухоли могут влиять на иммунную систему, ослабляя её способность бороться с раковыми клетками. Этот процесс, называемый истощением Т-клеток, происходит, когда иммунная система длительное время сталкивается с опухолевыми клетками. В таком случае Т-клетки, хотя и способны распознавать вредоносные клетки, утрачивают свою способность их уничтожать. Это явление является защитной реакцией организма, которая предотвращает неконтролируемое воспаление и сепсис, но одновременно снижает эффективность борьбы с раком.

Для восстановления активности Т-клеток ученые исследуют различные молекулы, которые могут играть роль в этом процессе. Одной из таких молекул является PD1, белок, который действует как своего рода тормоз для иммунной системы. Препараты, воздействующие на PD1, уже доказали свою эффективность в некоторых случаях, например, при лечении меланомы.

Роль CD47 в истощении Т-клеток

Недавние исследования команды ученых под руководством доктора Тахи Мергуба показали, что молекула CD47, обнаруженная в раковых клетках, может играть ключевую роль в истощении Т-клеток. CD47 действует как сигнал "не ешь меня", который предотвращает поглощение опухолевых клеток определёнными иммунными клетками. Это открытие стало неожиданным, так как ранее считалось, что CD47 связан только с раковыми клетками, а не с иммунными.

"Когда Т-клетки активируются, они начинают экспрессировать CD47. Когда же они истощаются, уровень CD47 в них значительно повышается", — отметил профессор фармакологии в Вейл Корнеллском медицинском центре Таха Мергуб.

Исследования показали, что у мышей, у которых был отключён ген, отвечающий за экспрессию CD47, опухоли росли медленнее. Это подтверждает гипотезу, что именно CD47 способствует истощению Т-клеток. В дальнейших экспериментах Т-клетки, лишённые CD47, продемонстрировали более высокую активность против опухолевых клеток, чем те, которые сохраняли этот белок.

Взаимодействие CD47 и тромбоспондина-1

Учёные также исследовали, как рак влияет на процесс истощения Т-клеток. Оказалось, что белок тромбоспондин-1, вырабатываемый метастатическими раковыми клетками, взаимодействует с CD47. Это взаимодействие играет важную роль в подавлении активности Т-клеток. Эксперименты показали, что удаление тромбоспондина-1 замедляет процесс истощения Т-клеток и улучшает их способность бороться с опухолью.

"Мы поняли, что CD47 и тромбоспондин-1 играют ключевую роль в истощении Т-клеток, и если удалить их, эффект будет одинаковым", — сказал Мергуб.

Новый эксперимент: пептид TAX2

Чтобы протестировать гипотезу о значении взаимодействия CD47 и тромбоспондина-1, исследователи использовали пептид под названием TAX2. Этот пептид блокирует связь между CD47 и тромбоспондином-1. Результаты экспериментов показали, что TAX2 поддерживает активность Т-клеток и замедляет прогрессирование опухолей у мышей, страдающих меланомой и колоректальным раком.

"Использование пептида TAX2 показало, что блокирование взаимодействия между CD47 и тромбоспондином-1 помогает избежать истощения Т-клеток и улучшает их функциональность", — пояснил ведущий автор исследования Цзянь-Хуан Вэн.

Перспективы для иммунотерапии

Результаты исследования открывают новые перспективы для улучшения методов иммунотерапии. Блокирование взаимодействия между CD47 и тромбоспондином-1 может быть использовано для восстановления активности Т-клеток и повышения эффективности существующих методов лечения. Учёные планируют продолжить работу в этом направлении, с целью разработки более эффективных и безопасных терапевтических подходов, которые смогут помочь пациентам с раком.

Исследования показывают, что использование комбинации ингибиторов PD1 и CD47 может привести к значительному улучшению активности Т-клеток, что открывает новые возможности для более эффективного лечения опухолей. В будущем это может стать основой для новых методов иммунотерапии, которые позволят бороться с раком на более глубоком уровне.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод лечения Плюсы Минусы Ингибиторы PD1 Доказана эффективность при некоторых раках (меланома) Может быть неэффективно при некоторых типах рака Блокирование CD47 Улучшает активность Т-клеток Требует дальнейших исследований и подтверждений на людях Использование пептида TAX2 Поддерживает активность Т-клеток, замедляет опухоль Экспериментальный подход, требуется дальнейшее тестирование

Часто задаваемые вопросы

Как работает блокировка CD47 в лечении рака?

Блокировка CD47 помогает Т-клеткам лучше распознавать и атаковать опухолевые клетки, восстанавливая их активность и повышая эффективность иммунотерапии. Сколько времени потребуется для внедрения этих методов в практику?

Пока что исследования находятся на стадии экспериментов на животных. Для перехода к клиническому применению требуется больше времени и дополнительных тестов. Что лучше при лечении рака: традиционная химиотерапия или иммунотерапия?

Иммунотерапия предлагает новый подход, активируя собственные защитные силы организма, но она не всегда эффективна для всех типов рака и требует индивидуального подхода.

Мифы и правда

Миф: Иммунотерапия подходит всем пациентам.

Правда: Эффективность иммунотерапии зависит от типа рака и состояния иммунной системы пациента.

Миф: Рак всегда выигрывает в борьбе с иммунной системой.

Правда: Несмотря на сложность, ученые развивают новые методы, которые позволяют активировать иммунитет для борьбы с раковыми клетками.

Сон и психология

Качество сна и психоэмоциональное состояние могут оказывать влияние на эффективность иммунотерапии. Стрессы и бессонница ослабляют иммунную систему, что делает организм более восприимчивым к заболеваниям, включая рак.

Интересные факты

Раковые клетки используют различные молекулы, чтобы избежать уничтожения иммунными клетками. Около 70% всех типов рака можно лечить с помощью иммунотерапии, если выбрать правильный подход. Т-клетки могут распознавать и уничтожать опухолевые клетки, но для этого им требуется поддержка других иммунных клеток.

