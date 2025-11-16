Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хурма
Хурма
© commons.wikimedia.org by Choe YongWoo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:22

Включила в меню пять простых фруктов — и организм стал легче переносить холода

Фрукты укрепляют иммунитет в зимний период — диетолог Митико Томиока

В холодное время года организм особенно чувствителен к стрессу, перепадам температуры и нехватке солнечного света. Поэтому рацион приобретает ключевое значение: именно питание помогает поддерживать иммунную систему и снижать сезонные риски. Фрукты — один из самых простых и доступных способов укрепить здоровье, и специалисты рекомендуют включать их в ежедневное меню.

Основные рекомендации по выбору фруктов

Фрукты содержат витамины, органические кислоты, антиоксиданты и пищевые волокна, необходимые для иммунитета и кишечного баланса. Именно эти свойства делают их важной частью рациона в осенне-зимний период.

"В холодное время года важно поддерживать иммунитет, и лучший способ сделать это — включить в рацион больше фруктов", — сказала диетолог Митико Томиока.

Специалист выделяет пять видов фруктов, которые оказывают комплексное действие на организм и подходят для ежедневного употребления.

Пять фруктов для здоровья и долголетия

Яблоки

Богаты витамином C, калием, клетчаткой и полифенолами. Улучшают состояние кишечной микрофлоры и помогают укреплять иммунитет. Рекомендуется есть яблоки с кожурой: в ней больше антиоксидантов и пребиотиков.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты содержат витамины C и A, каротиноиды и флавоноиды. Укрепляют сосуды и иммунитет. Сок менее полезен, поскольку в нём меньше клетчатки.

"Кожура цитрусовых тоже полезна, в ней много кальция, рибофлавина и тиамина", — отметила диетолог Митико Томиока.

Ягоды

Клубника, черника, малина, ежевика и клюква богаты антоцианами, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сердца. Зимой можно использовать замороженные ягоды.

Инжир

Содержит клетчатку, калий, фитоэстрогены и фермент фицин. Помогает пищеварению, снижает холестерин и уменьшает воспаление. Полезен женщинам при гормональных изменениях.

Хурма

Хурма богата витаминами A и C, клетчаткой, калием и танинами. Помогает контролировать холестерин, давление и поддерживает здоровье кожи и глаз. Сезон начинается осенью.

Таблица "Сравнение": состав и польза 5 фруктов

Продукт Главные витамины Особые вещества Основная польза
Яблоки C, K Полифенолы Иммунитет, кишечник
Цитрусовые C, A Флавоноиды Сосуды, защита от вирусов
Ягоды C Антоцианы Антиоксидантная защита
Инжир B, K Фицин, фитоэстрогены Пищеварение, гормональный баланс
Хурма A, C Танины Зрение, кожа, давление

Как включать фрукты в рацион ежедневно

  1. Подберите сезонные продукты: осенью — хурма и яблоки, зимой — цитрусовые и замороженные ягоды.

  2. Добавляйте фрукты в утренние блюда: каши, йогурт, смузи.

  3. Заменяйте ими высококалорийные перекусы.

  4. Используйте кожуру цитрусовых в чае и выпечке.

  5. Следите за объёмом: достаточно 2-3 порций фруктов в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть фрукты вместо полноценного приёма пищи → скачки сахара, голод → сочетайте с белком (йогурт, творог, орехи).
  • Выбирать соки вместо цельных фруктов → избыток сахара → употребляйте только целые плоды.
  • Полностью игнорировать сезонность → снижение пользы → отдавайте предпочтение свежим или замороженным фруктам.
  • Употреблять слишком много хурмы → риск запоров из-за танинов → сочетайте с продуктами, содержащими клетчатку.

А что если…?

Если вы не любите сладкие фрукты?
Выбирайте кислые сорта яблок, грейпфрут или несладкую хурму.

Если есть аллергия на цитрусовые?
Замените их ягодами: они также богаты витамином C.

Если нет времени на готовку?
Замороженные ягоды подходят для смузи или быстрого перекуса.

Таблица "Плюсы и минусы" фруктового питания зимой

Плюсы Минусы
Укрепление иммунитета Некоторые фрукты повышают сахар
Лёгкая доступность Возможны индивидуальные реакции
Полезные антиоксиданты При избытке могут вызывать дискомфорт ЖКТ
Улучшение пищеварения Не заменяют полноценное питание
Универсальность в блюдах Сезонность влияет на стоимость

FAQ

Можно ли заменить фрукты витаминами в таблетках?

Таблетки не содержат клетчатки и фитоэлементов, поэтому менее полезны.

Сколько фруктов нужно есть в день?

Оптимально 300-400 г, разделённых на 2-3 порции.

Подходят ли сухофрукты?

Да, но в ограниченном количестве: они более калорийны.

Можно ли есть фрукты вечером?

Да, если это часть сбалансированного рациона.

Мифы и правда

Миф: зимой фрукты бесполезны.
Правда: многие сохраняют витамины при хранении и заморозке.

Миф: витамин C разрушается мгновенно.
Правда: он устойчив к холоду и сохраняется в свежих плодах.

Миф: цитрусовые вредны при простуде.
Правда: витамин C поддерживает иммунитет, если нет аллергии.

Сон и психология

Фрукты с высоким содержанием калия (хурма, бананы) помогают расслаблению мышц и нормализации сна. Антиоксиданты ягод снижают уровень стресса, а витамин C способствует более устойчивой реакции на тревожные факторы.

Три интересных факта

  1. Наибольшее количество антиоксидантов хранится в кожуре яблок.

  2. Замороженные ягоды по содержанию витаминов почти не уступают свежим.

  3. Хурма входит в десятку самых богатых бета-каротином фруктов.

Исторический контекст

В японской диетологии фрукты традиционно занимают важное место. Их употребление связывали с долголетием и гармонией питания. Современные рекомендации во многом опираются на этот подход, подчёркивая роль натуральных продуктов и сезонности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Многослойная стрижка усилила естественный объём волос сегодня в 15:45
Объём появляется сам: новая осенняя стрижка избавляет от укладки — жаль, раньше не знала

Многослойная стрижка с челкой — ваш стильный помощник этой осенью. Узнайте, как она изменит вашу прическу, освежит облик и добавит уверенности!

Читать полностью » Белковый завтрак улучшает концентрацию утром — врач Дебора Ли сегодня в 15:41
Перестала завтракать по утрам — организм отреагировал так, что пришлось менять привычки

Нужен ли завтрак каждому? Разбираем два противоположных мнения врачей, мифы о метаболизме и простые правила, которые помогут понять, как лучше именно вам.

Читать полностью » Резкое повышение давления и боль в голове указали на угрозу инсульта — врач-невролог Ольга Голубинская сегодня в 14:31
Наклонилась завязать шнурок — а через минуту перекосило лицо: инсульт пришёл внезапно, как удар

Даже едва заметные симптомы могут стать первым сигналом инсульта. Разбираемся, какие признаки нельзя игнорировать и почему важно реагировать сразу.

Читать полностью » Врач Гурьянов объяснил, что питание поддерживает работу мозга и когнитивные функции сегодня в 14:24
Как правильное питание помогло мне улучшить память и концентрацию — вот что я узнала

Как сбалансированное питание влияет на работу мозга? Узнайте, какие продукты помогают поддерживать когнитивные функции и энергию на протяжении всего дня.

Читать полностью » Кислоты клюквы могут провоцировать аллергии и астматические атаки — врач Анна Цуканова сегодня в 13:31
Ела клюкву для иммунитета — а получила обострение: причина шокировала, виновата одна кислота

Клюква кажется безобидной ягодой, но её природные кислоты могут быть противопоказаны определённым людям. Разбираемся, кому стоит проявить осторожность.

Читать полностью » Доктор Клименко рассказала, как анемия влияет на лечение ревматоидного артрита сегодня в 13:20
Что я делаю, чтобы восстановить уровень гемоглобина при артрите — результат удивил

Как ревматоидный артрит влияет на уровень гемоглобина и что делать, чтобы избежать осложнений? Узнайте о механизме развития анемии при этом заболевании.

Читать полностью » Чрезмерное употребление крепкого чая повышает риск бессонницы — профессор Николай Кириленко сегодня в 12:51
Чёрный чай перед сном — главная ошибка: именно она вызывает бессонницу и утреннюю разбитость

Чай может быть и источником бодрости, и частью здорового образа жизни. Но чтобы он действительно приносил пользу, важно учитывать сорт, крепость и время употребления.

Читать полностью » Врач Евгений Тимаков дал советы по зимним прогулкам с малышами сегодня в 12:15
Мои секреты безопасности: как мы гуляем с ребёнком при сильном морозе

Как правильно одевать ребенка для зимних прогулок и что важно учитывать для безопасных и полезных прогулок на холодном воздухе? Советы от врача.

Читать полностью »

Новости
Еда
Липкая поверхность означает начало разложения белков в колбасе — производители
Садоводство
Нежные луковицы цветов требуют выкопки и зимнего хранения
Наука
Скопление Плеяды простирается далеко за пределы ядра — Бойл
Питомцы
Неправильное воспитание кота ухудшают здоровье питомца
Спорт и фитнес
Ванесса Миннило практикует Hot-body hop каждый день — тренер Эрин Курдила
Красота и здоровье
Рисовая вода укрепляет повреждённые волосы, отметили трихологи
Красота и здоровье
Мягкие пенки снизили раздражение чувствительной кожи, заявляют дермотологи
Красота и здоровье
Питание корней является ключевым фактором густоты волос — трихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet