Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина болеет простудой
Женщина болеет простудой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 15:39

Во время простуды ела как обычно — и состояние только ухудшалось: спасла правильная еда

Правильный рацион снижает нагрузку на иммунитет при простуде — диетологи

Когда иммунитет ослаблен и организм сталкивается с вирусными инфекциями, важно обеспечить его поддержкой не только со стороны лечения, но и с помощью правильного рациона. На фоне воспалительных процессов расход питательных веществ увеличивается, поэтому питание становится одним из факторов восстановления. Включение в меню определённых продуктов помогает снизить нагрузку на организм, поддержать иммунный ответ и улучшить общее самочувствие.

Зачем менять рацион в период простуды

Во время респираторных заболеваний организм использует больше энергии на борьбу с инфекцией. В этот период требуются дополнительные антиоксиданты, витамины, микроэлементы и продукты, поддерживающие слизистые оболочки. Питание должно быть насыщенным, но лёгким для усвоения, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт и одновременно снабжать ткани необходимыми веществами.

Продукты, которые поддерживают организм во время болезни

Чеснок

В его составе содержится алицин — природный антисептик. Он помогает уменьшить заложенность носа, проявляет антибактериальные и противокашлевые свойства, способствует разжижению мокроты.

Тыква

Высокое содержание бета-каротина обеспечивает образование витамина А, который играет роль в укреплении иммунной системы. Похожие свойства имеет морковь.

Лук

Лук богат кверцетином — веществом с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Дополнительно он оказывает лёгкий отхаркивающий эффект.

Яйца

Содержат ценные микроэлементы — селен и цинк. Они поддерживают иммунный ответ, влияют на состояние тканей и способствуют восстановлению.

Имбирь

Имеет комплексное действие: снижает болевые ощущения, помогает уменьшить температуру, обладает антибактериальными свойствами. Уменьшает заложенность носа и облегчает очищение дыхательных путей.

Киви

Фрукт богат витамином С, а также природными антиоксидантами. Помогает усвоению железа и поддерживает иммунитет.

Сравнение продуктов по основным свойствам

Продукт Основное действие Подходит для
Чеснок Антисептическое, противокашлевое Заложенность носа, влажный кашель
Тыква/морковь Источник бета-каротина Поддержка иммунитета
Лук Противовоспалительное Облегчение дыхания
Яйца Микроэлементы для иммунитета Восстановление сил
Имбирь Жаропонижающее и обезболивающее Простуда с температурой
Киви Витамин С Повышение сопротивляемости

Советы шаг за шагом: как составить рацион при простуде

  1. Включать в меню мягкие, легко усваиваемые продукты: овощные супы, каши, тушёные блюда.

  2. Увеличить потребление фруктов и овощей с высоким содержанием витаминов.

  3. Добавлять чеснок и лук в тёплые блюда или есть в небольшом количестве в сыром виде.

  4. Использовать имбирь при приготовлении напитков — тёплый настой поможет облегчить дыхание.

  5. Поддерживать водный баланс: тёплая вода, травяные напитки, компоты без сахара.

  6. Исключить тяжёлые, жирные и сильно солёные блюда, чтобы не перегружать организм.

  7. Соблюдать умеренность — питание должно быть частым, но небольшими порциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть много сладкого → повышается нагрузка на иммунитет → выбирать фрукты и напитки без сахара.

  • Употреблять тяжёлую еду → ухудшение самочувствия → переходить на лёгкие блюда.

  • Полагаться только на "народные" продукты → риск затянуть болезнь → сочетать продукты с назначениями врача.

  • Ограничивать питание → нехватка энергии → есть небольшими порциями, но регулярно.

А что если пропал аппетит?

Снижение аппетита при простуде — частое явление. В таком случае помогают лёгкие супы, жидкие пюре, фруктовые пюре, напитки с имбирём и лимоном. Можно постепенно вводить белковые продукты — яйца, нежирную рыбу, йогурт. Главное — не заставлять себя есть слишком много, а распределять приём пищи небольшими порциями.

Плюсы и минусы использования продуктов для поддержки иммунитета

Плюсы Минусы
Натуральность Эффект мягкий и не моментальный
Доступность Не заменяют медикаментозное лечение
Поддержка иммунитета Возможны индивидуальные реакции
Разнообразие вкусов Требуется соблюдение режима

FAQ

Помогает ли витамин С быстрее выздороветь?
Он поддерживает иммунитет, но не ускоряет процесс моментально.

Можно ли есть чеснок при температуре?
Да, если нет противопоказаний со стороны желудка.

Подходит ли имбирь детям?
В умеренных количествах — да, но лучше предварительно уточнить у педиатра.

Какие продукты лучше исключить?
Жирные блюда, фастфуд, сладости и слишком солёные продукты.

Сколько киви можно есть в день?
1-2 плода — оптимальная порция во время болезни.

Мифы и правда

Миф: чай с лимоном лечит простуду.
Правда: он лишь помогает поддержать водный баланс.

Миф: мёд — сильное противовирусное средство.
Правда: мёд смягчает горло, но не влияет на вирусы.

Миф: больше чеснока — быстрее выздоровление.
Правда: чрезмерное количество может раздражать желудок.

Три интересных факта

  • Витамин С из фруктов усваивается лучше, чем из добавок.
  • Имбирь содержит более 100 биологически активных соединений.
  • Лук и чеснок использовались как природные средства ещё в Древнем Египте.

Исторический контекст

  1. В традиционной кухне разных народов чеснок и лук считались природными "антисептиками".

  2. Корнеплоды использовали для восстановления после зимних недугов.

  3. В XX веке многие рекомендации по питанию при простуде стали основываться на научных данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вода поддерживает работу кишечника — врач-диетолог Михаил Гинзбург сегодня в 8:56
Пытался заменять водой перекусы — в итоге только сильнее переедал вечером: теперь знаю, почему так происходит

Многие считают воду средством для похудения, но врачи объясняют: жидкость важна для пищеварения, однако не влияет на жиросжигание. Почему эти мифы так живучи?

Читать полностью » Фисташки обеспечивают максимальное поступление белка — врач Мохамад Али Альмасри сегодня в 7:56
Раньше думал, что все орехи одинаковы — но фисташки изменили игру: энергии хватает на весь день

Какие орехи самые полезные и почему? Эксперт разбирает преимущества популярных видов и объясняет, как грамотно включать их в ежедневный рацион.

Читать полностью » Клетчатка хурмы улучшает перистальтику кишечника — эксперт Екатерина Гузман сегодня в 6:56
Добавила хурму в завтрак — и иммунитет перестал сыпаться каждую осень: зря раньше обходила её стороной

Редкий зимний фрукт способен укреплять иммунитет, поддерживать сердце и улучшать пищеварение — нутрициолог объясняет, почему хурма так полезна для организма.

Читать полностью » Анемия может развиться у людей любого возраста — Дмитрий Карпенко сегодня в 5:03
Не знал, как избежать анемии — теперь добавляю эти продукты в свой рацион, и вот результат

Как анемия может развиваться в разном возрасте и что нужно делать для профилактики дефицита железа? Почему важно соблюдать баланс в питании, особенно с красным мясом?

Читать полностью » Тыквенные семечки укрепляют сердце и иммунитет — диетолог Дарья Русакова сегодня в 3:03
Понимаю, что тыквенные семечки — это не просто перекус: вот как они укрепляют мой иммунитет

Как тыквенные семечки могут поддержать здоровье сердца и иммунную систему, и какие риски могут быть при их неправильном употреблении?

Читать полностью » Дикорастущие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов — диетолог Елена Игнатикова сегодня в 2:02
Съела рябину и облепиху — почувствовал улучшение состояния кожи и зрения за несколько дней

Дикорастущие осенние ягоды обладают множеством полезных свойств для здоровья. Узнайте, какие ягоды стоит добавить в свой рацион и чем они полезны для вашего организма.

Читать полностью » Диетические напитки могут быть столь же опасны, как и сладкие сегодня в 1:02
Пил много сладких напитков — теперь заменяю их водой с лимоном и мятой, и чувствую себя лучше

Исследования показали, что как сладкие, так и диетические напитки повышают риск заболеваний печени. Узнайте, как это связано с искусственными подсластителями.

Читать полностью » Копчёности и колбасы повышают риск рака желудка — онколог Александр Серяков сегодня в 0:07
Перешёл на свежие овощи и фрукты — теперь знаю, как это помогает защитить желудок

Как можно снизить риск рака желудка, исключив канцерогенные продукты из рациона и заменив их на полезные? Важность умеренности в питании и правильных привычках.

Читать полностью »

Новости
Дом
Зарядные устройства продолжают потреблять энергию без нагрузки — Итан Хайне
Туризм
Запад Крита выделяется горами, ущельями и драматичными видами, отмечают путешественники
Еда
Крупная соль даёт равномерный и мягкий посол красной рыбы — технологи
Дом
Жаростойкая краска полностью меняет вид камина без демонтажа — Кевин Вандер Хейд
Питомцы
Черная кошка стала символом удачи в первый день зимы — фольклористы
Спорт и фитнес
Репортёр из Нью-Йорка пробежала марафон ради благотворительности — журналисты
Питомцы
Собаки активно участвуют в создании праздничной упаковки — кинологи
Дом
Люди оценивают чистоту дома за первые пять минут — социологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet