Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился с подписчиками информацией, что в будущем может разработать собственный мобильный телефон. Об этом он заявил у себя в социальных сетях.
Один из его подписчиков написал комментарий с предположениями, что богатейший человек планеты, инноватор, основатель Tesla, SpaceX вполне вероятно, запустит проект по созданию нового мобильного телефона. Также была выдвинута догадка, что сделает это он совместно с южнокорейской транснациональной организацией по изготовлению электроники Samsung. На такие предположения со стороны комментатора Илон Маск ответил, что проект по созданию нового собственного мобильного устройства вполне возможен в будущем.
Позже журналисты из издания SamMobile высказались по поводу некоторых моментов, о которых шла речь в публикациях в Сети, а конкретнее — про идею о совместной деятельности Илона Маска и торговой организации Samsung. По их мнению, американский предприниматель очень многого достиг в своей работе и стал одним из величайших. Однако журналисты написали, что коллаборация вряд ли состоится. Они объяснили, что южнокорейская транснациональная компания, невероятно редко, сотрудничая с кем-то, разрабатывает новые мобильные устройства. Помимо этого, в издании написали о том, что рынок телефонов уже захватили две крупнейшие операционные системы, такие как iOS и Android, из-за чего новой разработке Илона Маска на вряд ли удастся получить большую популярность.
Фото: Flickr / Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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