Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск находился в интимных связях со своими сотрудниками в организации SpaceX, производящей космическую технику. О произошедшем пишет деловая газета The Wall Street Journal.

Одна из пострадавших от деяний Илона Маска рассказала, что богатейший человек на Земле, инноватор, создатель Tesla, SpaceX, а также мечтающий переселить человечество на Марс, домогался и неприлично себя вёл по отношении к ней на протяжении долгого время. По её словам, предприниматель несколько раз заводил диалог о том, что ей надо родить от него ребёнка. После того как девушка не выразила своего согласия на предложение Илона Маска, она узнала, что ей не будут увеличивать размер зарплаты. После сотрудница и вовсе слышала гневные комментарии по поводу её работу со стороны начальника.

Как позже стало известно, источниками информации для американской деловой газеты были многочисленные сообщения в социальных сетях, а также интервью с людьми, количество которых уже приближается к 50. Беседы проводились не только с сотрудницами американской организации, но и с их семьями и приятелями.

Вместо того, чтобы предприниматель как-то прокомментировал скандальную ситуацию, за него выступила с речью президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Девушка утверждала, что появившиеся данные о приставаниях не отражают культуру авиакосмической корпорации. В конце она добавила, что все заявления от пострадавших рассматриваются организацией и по мере возможностей принимаются необходимые решения.

Фото: Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)