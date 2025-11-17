Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Люди в кинотеатре
Люди в кинотеатре
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:47

Блокбастер, который обошёл всех: что скрывается за ошеломляющим стартом триллера в России

"Иллюзия обмана-3" собрала 538 млн рублей за первый уик-энд в России — ЕАИС

Криминальный триллер "Иллюзия обмана-3" начал российский прокат с рекордного уик-энда. Фильм собрал 538 миллионов рублей за первые три дня, что стало лучшим результатом среди зарубежных релизов 2025 года и почти достигло показателя лидера среди всех фильмов года — комедии "Батя-2. Дед", заработавшей 546 миллионов рублей. Эти цифры подтверждают высокий интерес аудитории и внушительный потенциал франшизы на российском рынке.

Первые результаты проката

Триквел франшизы обогнал ближайшего конкурента — отечественную сказку "Яга на нашу голову", которая собрала чуть меньше 95 миллионов рублей за первый уик-энд. До выхода фильма аналитики прогнозировали стартовые сборы на уровне 450 миллионов рублей, поэтому фактический результат превзошёл ожидания.

"Иллюзия обмана-3 с большим отрывом опережает фильм со второй строчки российского прокатного рейтинга", — отметил "Бюллетень кинопрокатчика".

Мировой успех

Помимо российских сборов, фильм уверенно возглавил и международный бокс-офис. За первый уик-энд картина заработала 75,5 миллиона долларов, показывая, что интерес к франшизе стабильно высок и за пределами России. Аналитики отмечают, что стартовые сборы уступают только сезонным новогодним премьерам вроде "Волшебника Изумрудного города", которые выходят на длинный праздничный период с 1 по 8 января.

Советы шаг за шагом для любителей кино

  1. Планируйте поход в кино заранее, особенно на популярные блокбастеры, чтобы избежать длинных очередей.

  2. Проверяйте расписание и наличие премиум-залов для комфортного просмотра.

  3. Следите за скидками и акциями от кинотеатров, которые могут сделать билеты более доступными.

  4. Обратите внимание на международные рейтинги и отзывы, чтобы выбрать фильм по вкусу.

  5. Для фанатов франшиз полезно пересмотреть предыдущие части, чтобы лучше понять сюжет и детали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Прийти на фильм без брони билетов. → Последствие: Нет свободных мест. → Альтернатива: Покупка онлайн заранее.

  2. Ошибка: Игнорировать отзывы критиков. → Последствие: Разочарование от сюжета. → Альтернатива: Чтение рецензий перед походом.

  3. Ошибка: Игнорировать расписание сеансов. → Последствие: Пропуск интересного шоу. → Альтернатива: Планирование визита по расписанию.

А что если…

Что если пересмотреть франшизу полностью перед премьерой третьей части? Такой подход помогает глубже погрузиться в сюжет, понять характеры героев и насладиться отсылками к предыдущим фильмам. Для фанатов приключенческих триллеров это почти обязательный ритуал.

FAQ

Как выбрать лучшее место в зале для просмотра?
Идеально — средние ряды по центру, откуда виден весь экран и звук равномерно распределён.

Сколько стоит билет на премьеры таких фильмов?
Цены варьируются от 350 до 700 рублей в зависимости от кинотеатра и формата зала.

Что лучше: обычный сеанс или премиум-зал?
Премиум-зал даёт комфорт, удобные кресла и качественный звук, но стоит дороже.

Мифы и правда

  • Миф: "Фильм неинтересен без просмотра предыдущих частей".

  • Правда: хотя история строится на франшизе, каждая часть может быть увлекательной и для новичка.

  • Миф: "Высокие сборы означают низкое качество".

  • Правда: коммерческий успех часто отражает популярность и интерес аудитории, а не всегда уровень сценария.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

