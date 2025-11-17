Блокбастер, который обошёл всех: что скрывается за ошеломляющим стартом триллера в России

Криминальный триллер "Иллюзия обмана-3" начал российский прокат с рекордного уик-энда. Фильм собрал 538 миллионов рублей за первые три дня, что стало лучшим результатом среди зарубежных релизов 2025 года и почти достигло показателя лидера среди всех фильмов года — комедии "Батя-2. Дед", заработавшей 546 миллионов рублей. Эти цифры подтверждают высокий интерес аудитории и внушительный потенциал франшизы на российском рынке.

Первые результаты проката

Триквел франшизы обогнал ближайшего конкурента — отечественную сказку "Яга на нашу голову", которая собрала чуть меньше 95 миллионов рублей за первый уик-энд. До выхода фильма аналитики прогнозировали стартовые сборы на уровне 450 миллионов рублей, поэтому фактический результат превзошёл ожидания.

"Иллюзия обмана-3 с большим отрывом опережает фильм со второй строчки российского прокатного рейтинга", — отметил "Бюллетень кинопрокатчика".

Мировой успех

Помимо российских сборов, фильм уверенно возглавил и международный бокс-офис. За первый уик-энд картина заработала 75,5 миллиона долларов, показывая, что интерес к франшизе стабильно высок и за пределами России. Аналитики отмечают, что стартовые сборы уступают только сезонным новогодним премьерам вроде "Волшебника Изумрудного города", которые выходят на длинный праздничный период с 1 по 8 января.

