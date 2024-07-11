Челябинский врач Дмитрий Тарасов предупредил о рисках, связанных с частой зевотой. По его словам, зевота считается патологической, если ее количество превышает двадцать раз в день, при норме от семи до двадцати зевков.
Зевание может быть симптомом различных заболеваний, включая тревожно-депрессивные расстройства, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и даже инфаркт миокарда, особенно если зевота сопровождается болью в груди, одышкой, тошнотой, слабостью и потливостью.
Также врач указал на возможное наличие серьезных проблем с мозгом, таких как опухоли, и других заболеваний, в том числе сахарного диабета, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, височной эпилепсии и гипотиреоза.
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