Вице-премьер России Татьяна Голикова выделила нерациональное питание как главный фактор риска хронических неинфекционных заболеваний для мужчин и для женщин. Она также отметила, что курение табака и пагубное употребление алкоголя чаще всего встречаются среди мужчин, основываясь на данных профосмотров и диспансеризаций 2023 года.
Голикова упомянула, что среди мужчин выявлены также другие факторы риска, включая низкую физическую активность, избыточный вес и ожирение, соощает ТАСС.
Фото: flickr.com/Susanne Nilsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Опубликованы данные нациста СС Шарфеттера, помилованного отцом фон дер Ляйен
В России впервые опубликованы документы о преступлениях Эриха Густава Шарфеттера, серийного садиста-убийцы, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в концлагере на территории СССР. Эти документы размещены на сайте "История.рф" и были обнаружены группой учёных под руководством Егора Яковлева.
BYD и CATL объявили о планах представить аккумулятор для электромобиля с зарядкой за 10 минут
Китайские лидеры автомобильной промышленности, компания BYD и производитель батарей CATL, объявили о планах представить к концу года новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для электромобилей, способные заряжаться за 10 минут благодаря использованию коэффициента зарядки 6С.
Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза
Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.
Lada стала лидером среди самых популярных малолитражных автомобилей в РФ
Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.