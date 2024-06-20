Вице-премьер России Татьяна Голикова выделила нерациональное питание как главный фактор риска хронических неинфекционных заболеваний для мужчин и для женщин. Она также отметила, что курение табака и пагубное употребление алкоголя чаще всего встречаются среди мужчин, основываясь на данных профосмотров и диспансеризаций 2023 года.

Голикова упомянула, что среди мужчин выявлены также другие факторы риска, включая низкую физическую активность, избыточный вес и ожирение, соощает ТАСС.

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