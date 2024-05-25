Эндокринолог Наталья Мокрышева рассказала, что проблемы с психикой могут служить первым признаком заболевания щитовидной железы. Она подчеркнула, что изменения в выработке гормонов щитовидной железы, такие как недостаток (гипотиреоз) или избыток (гипертиреоз), оказывают влияние на центральную нервную систему. Это может проявляться усилением тревоги и другими симптомами психических расстройств, которые может быть трудно отличить от психиатрических заболеваний.
Гипотиреоз без лечения может привести к развитию зоба и увеличению размеров щитовидной железы. Кроме того, повышенный уровень холестерина при этом заболевании может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а у женщин низкий уровень гормонов щитовидной железы часто ассоциируется с бесплодием, сообщает МедикФорум.
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