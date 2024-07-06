Акупунктура способствует улучшению качества сна у пациентов с болезнью Паркинсона, как показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Исследователи из Китая разделили 78 пациентов с болезнью Паркинсона и нарушениями сна на две группы: одна проходила курс настоящей акупунктуры, вторая — псевдоиглоукалывание.

Через месяц в обеих группах отмечалось улучшение качества сна и общего благополучия, однако в группе, проходившей курс аутентичной акупунктуры, результаты были более значимыми. Серьезных побочных эффектов не наблюдалось, а все возникшие умеренные негативные реакции были легко корректируемы.

Необходимо провести дополнительные исследования с участием большего количества участников для подтверждения результатов.

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