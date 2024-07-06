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Врач Алексеев: болезнь Паркинсона связана с гибелью клеток в мозге
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Врач Алексеев: болезнь Паркинсона связана с гибелью клеток в мозге

Болезнь Паркинсона — хроническое неврологическое заболевание, связанное с гибелью клеток в области мозга, отвечающей за производство дофамина. Это приводит к нарушениям движения и когнитивным расстройствам. Врач Максим Алексеев рассказал, что причины болезни включают генетические факторы, накопление белка синуклеина, хроническое воспаление и воздействие внешних факторов, таких как окислительный стресс и токсины, сообщает Вечерняя Москва.

Лечение на данный момент направлено на замедление прогрессирования болезни и улучшение симптомов. Важность генодиагностики усиливается для тех, у кого в семье есть случаи болезни, так как это может помочь начать лечение заранее. Несмотря на отсутствие лекарства, научные исследования продолжаются, и в будущем ожидаются новые, более эффективные методы лечения.

Фото: commons.wikimedia.org/John Robert McPherson (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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