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Врач Тарасов: у людей с порфирией могут появляться ожоги при воздействии солнца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 1:06

Врач Тарасов: у людей с порфирией могут появляться ожоги при воздействии солнца

Врач Евгений Тарасов рассказал о редком генетическом заболевании под названием порфирия, которое также известно как "болезнь вампиров". Это заболевание связано с нарушением синтеза ферментов порфиринов и проявляется повышенной чувствительностью кожи к солнечному излучению.

У людей с порфирией могут появляться ожоги кожи при воздействии солнца, изменения в хрящах ушей и носа, искривление пальцев, а кожа вокруг рта грубеет и оттягивается, обнажая клыки. Кроме того, у пациентов могут быть боли в животе, психические расстройства, хроническая усталость и бессонница.

Фото: commons.wikimedia.org/Ростислав Александрович Луценко (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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