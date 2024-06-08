Эксперты предупредили о возможной новой угрозе, известной как "болезнь X", после пандемии COVID-19. Батыр Бердыклычев из ВОЗ заявил о важности быть готовыми к ней, так как точно предсказать возникновение и развитие такой болезни невозможно.
Ученые и эпидемиологи признают "болезнь Х" реальной угрозой, требующей повышенного внимания к эпидемиологическому надзору, включая разработку диагностики, вакцин и лечения. Эта проблема активно обсуждается как в медийном пространстве, так и среди профессионалов в области здравоохранения.
Фото: commons.wikimedia.org/Tadeáš Bednarz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Сечин: Спрос на электромобили замедляется во всём мире
Спрос на электромобили замедляется во всем мире несмотря на поддержку государств. Они несут в себе множество минусов, таких как высокая стоимость, недостаточный запас хода, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, — считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Макрон просит власти РФ освободить задержанного в Москве француза Винатье
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти предоставить свободу взятому под стражу накануне накануне гражданину пятой республики Лорану Винатье.
Средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на 4 тыс. рублей в мае
За последние три месяца в России продолжается тренд на уменьшение цен на автомобили с пробегом. Исходя из данных "Автостат", средняя стоимость таких авто снизилась на 4 тыс. рублей в мае.