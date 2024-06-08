Эксперты предупредили о возможной новой угрозе, известной как "болезнь X", после пандемии COVID-19. Батыр Бердыклычев из ВОЗ заявил о важности быть готовыми к ней, так как точно предсказать возникновение и развитие такой болезни невозможно.

Ученые и эпидемиологи признают "болезнь Х" реальной угрозой, требующей повышенного внимания к эпидемиологическому надзору, включая разработку диагностики, вакцин и лечения. Эта проблема активно обсуждается как в медийном пространстве, так и среди профессионалов в области здравоохранения.

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