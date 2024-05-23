Ученые из Копенгагенского университета разработали машинно-обучаемый алгоритм для диагностики болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний через анализ микроскопических снимков мозга. Этот инструмент способен обнаруживать токсичные белковые скопления в мозге, которые могут способствовать дегенерации нейронов.

Особенности алгоритма включают возможность классификации белковых агрегатов по форме и размеру, что помогает идентифицировать разные типы нейродегенеративных расстройств. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, и сейчас идет подготовка к массовому внедрению алгоритма в медицинскую практику, сообщает Газета.Ру.

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