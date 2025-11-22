Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Геленджик
Геленджик
© г-1 by Екатеринодарская Епархия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

Геленджик теряет краснокнижные растения: незаконная засыпка превратила уникальную зону в свалку

Отсыпка без разрешений привела к повреждению плодородной краснокнижных растений — прокуратура Геленджика

Незаконная засыпка территории на окраине Геленджика привела к повреждению почвы и уничтожению редких растений. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в районе Мармазинской щели выявлена свалка строительных отходов и скального грунта, и теперь надзорное ведомство готовит меры реагирования.

Что обнаружили проверяющие

Прокуратура установила, что на участке велась отсыпка скальным грунтом и строительными отходами без каких-либо разрешений и с нарушением природоохранных требований.

"В ходе проверочных мероприятий установлены факты незаконной отсыпки территории скальным грунтом и строительными отходами, что повлекло повреждение плодородного слоя почвы и уничтожение зеленых насаждений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края", — уточнили в пресс-службе.

Ущерб коснулся природной зоны, расположенной вблизи жилых районов, где ранее сохранялась нетронутая растительность. По данным ведомства, отходы размещались хаотично, без инженерной подготовки территории, что создало риски дальнейшего сползания грунта и усугубления экологических последствий.

Редкие растения и характер нанесённого вреда

Особое внимание проверяющих привлек факт уничтожения краснокнижного можжевельника. Этот вид входит в перечень охраняемых растений Краснодарского края, а нарушение условий его произрастания рассматривается как экологическое правонарушение повышенной значимости.

Эксперты отмечают, что повреждение плодородного слоя почвы напрямую влияет на способность территории к восстановлению. Скальный грунт и строительные отходы перекрывают естественный рельеф, затрудняя дальнейший рост местной флоры. В подобных случаях требуется не только очистка участка, но и долгосрочное восстановление природной среды, которое невозможно без привлечения специалистов.

Какие меры последуют

По результатам проверки прокуратура готовит меры реагирования. Материалы направлены для принятия решений, которые могут включать как привлечение виновных лиц к ответственности, так и предписание по рекультивации территории. Надзорное ведомство также рассматривает необходимость дополнительных проверок, чтобы установить полный объём нанесённого ущерба.

Появление нелегальных свалок вблизи природных участков остаётся одной из острых проблем черноморского побережья. Проверка в Мармазинской щели показывает, что даже разовые нарушения способны привести к утрате участков ценной растительности, и восстановление может занять годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средняя цена новостройки на курортах Крыма достигла 267 тысяч — сообщили аналитики 20.11.2025 в 22:01
Сочи больше не лидер: крымские курорты дорожают быстрее — и это уже меняет рынок недвижимости

Крымские курорты обгоняют Сочи по темпам роста цен: новостройки и вторичка дорожают, а улучшенная транспортная доступность смещает интерес покупателей на полуостров.

Читать полностью » В Симферополе выявили подпольный игровой клуб — сообщили в прокуратуре 20.11.2025 в 21:40
Всего два месяца — и 200 тысяч прибыли: как в центре Симферополя вырос теневой игровой бизнес

В Симферополе раскрыли подпольный игровой клуб: организаторы работали всего два месяца, но успели получить прибыль и теперь ждут вступления приговора в силу.

Читать полностью » Уловы хамсы в Крыму выросли до 14,4 тысячи тонн — сообщили в Росрыболовстве 20.11.2025 в 21:10
Осеннее тепло задержалось — и рыбаки получили самый богатый сезон: как ноябрь изменил путину хамсы

Хамсовая путина в Крыму идет с редким размахом: уловы растут, цены падают, а рыбаки вынуждены подстраиваться под необычно тёплый ноябрь.

Читать полностью » Потепление на Кубани превысило осеннюю норму — сообщили синоптики 20.11.2025 в 20:36
Ждали холодных дождей — а получили июньские температуры: чем удивит Кубань в конце ноября

Теплый всплеск на Кубани меняет привычный ход ноября: температуры держатся выше нормы, а редкая для сезона стабильность обещает сохраниться почти до конца месяца.

Читать полностью » На Кубани согласовали новые требования к объектам вдоль трасс 20.11.2025 в 16:25
Кубанские трассы готовят к цифровой эпохе: придорожные зоны обяжут работать по современным нормам

На Кубани уточнили правила работы с придорожной инфраструктурой: обновлённые нормы должны упростить взаимодействие с операторами связи и повысить безопасность трасс.

Читать полностью » В Астрахани оценили стоимость жизни в городе 20.11.2025 в 9:55
Квартира за 10 тысяч — а итог вдвое больше: во сколько реально обходится жизнь в Астрахани

Эксперты АСПП изучили реальные траты астраханцев — от аренды жилья до цен на продукты. Сколько на самом деле стоит жизнь в городе и какие статьи расходов оказываются самыми чувствительными?

Читать полностью » Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Муртузалиева — Ведомости 20.11.2025 в 5:46
850 миллионов рублей за 10 лет: Генпрокуратура хочет забрать имущество дагестанского депутата

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество депутата Муртузалиева и его семьи, которое было приобретено на незаконные доходы.

Читать полностью » Паспорт потребуется для покупки топлива в Ростовской области — прокуратура 20.11.2025 в 4:36
На АЗС — паспортный контроль: в Ростовской области предложили новые топливные ограничения

В Ростовской области предложили ограничить продажу топлива несовершеннолетним, чтобы уменьшить количество ДТП с участием подростков на спортивной технике.

Читать полностью »

Новости
Еда
Слоёный салат с курицей и гранатом приобретает выразительный вкус — повар
Красота и здоровье
Отсутствие утреннего аппетита признано нормой у многих людей — Анна Летягина
Спорт и фитнес
Лёгкие ожоги не помешали спортсменке выйти на дистанцию — врач Адам Колкер
Авто и мото
Лобовые столкновения на дорогах чаще происходят из-за превышения скорости и невнимательности водителей — инспектор ГАИ
Еда
Каннеллони с рикоттой и шпинатом легко приготовить за 30 минут — кулинары
Питомцы
Щенки рискуют заболеть до проведения вакцинации — ветеринары
Туризм
Бали принял тысячи начинающих сёрферов на песчаных спотах — эксперты
УрФО
Рыбаки Прикамья назвали мембранный костюм основой зимней экипировки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet