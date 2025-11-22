Геленджик теряет краснокнижные растения: незаконная засыпка превратила уникальную зону в свалку

Незаконная засыпка территории на окраине Геленджика привела к повреждению почвы и уничтожению редких растений. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в районе Мармазинской щели выявлена свалка строительных отходов и скального грунта, и теперь надзорное ведомство готовит меры реагирования.

Что обнаружили проверяющие

Прокуратура установила, что на участке велась отсыпка скальным грунтом и строительными отходами без каких-либо разрешений и с нарушением природоохранных требований.

"В ходе проверочных мероприятий установлены факты незаконной отсыпки территории скальным грунтом и строительными отходами, что повлекло повреждение плодородного слоя почвы и уничтожение зеленых насаждений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края", — уточнили в пресс-службе.

Ущерб коснулся природной зоны, расположенной вблизи жилых районов, где ранее сохранялась нетронутая растительность. По данным ведомства, отходы размещались хаотично, без инженерной подготовки территории, что создало риски дальнейшего сползания грунта и усугубления экологических последствий.

Редкие растения и характер нанесённого вреда

Особое внимание проверяющих привлек факт уничтожения краснокнижного можжевельника. Этот вид входит в перечень охраняемых растений Краснодарского края, а нарушение условий его произрастания рассматривается как экологическое правонарушение повышенной значимости.

Эксперты отмечают, что повреждение плодородного слоя почвы напрямую влияет на способность территории к восстановлению. Скальный грунт и строительные отходы перекрывают естественный рельеф, затрудняя дальнейший рост местной флоры. В подобных случаях требуется не только очистка участка, но и долгосрочное восстановление природной среды, которое невозможно без привлечения специалистов.

Какие меры последуют

По результатам проверки прокуратура готовит меры реагирования. Материалы направлены для принятия решений, которые могут включать как привлечение виновных лиц к ответственности, так и предписание по рекультивации территории. Надзорное ведомство также рассматривает необходимость дополнительных проверок, чтобы установить полный объём нанесённого ущерба.

Появление нелегальных свалок вблизи природных участков остаётся одной из острых проблем черноморского побережья. Проверка в Мармазинской щели показывает, что даже разовые нарушения способны привести к утрате участков ценной растительности, и восстановление может занять годы.