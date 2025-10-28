Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:46

350 человек — под сканером: как в Новом Уренгое ловили мигрантов без документов

Полиция Нового Уренгоя проверила 350 иностранных граждан в рамках операции "Нелегал-2025"

В Новом Уренгое завершилась масштабная операция "Нелегал-2025", направленная на борьбу с незаконной миграцией. С 13 по 22 октября сотрудники полиции проверяли иностранных граждан, проживающих и работающих в городе. Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, в ходе операции выявлено 135 административных правонарушений.

Как проходила проверка

"В дежурную часть ОМВД России по Новому Уренгою за время проведения операции доставлено 350 иностранных граждан, каждый из которых сфотографирован, дактилоскопирован, бутоскопирован", — говорится в сообщении полиции.

Основной целью операции стало выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство. Правоохранители проверяли, имеют ли приезжие разрешения на пребывание в России, трудовые патенты и законные основания для проживания.

Результаты и выявленные нарушения

В ходе операции установлены 17 адресов, где осуществлялась массовая постановка на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства.

"По одному из таких адресов возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, часть нарушителей привлечена к административной ответственности, а материалы по ряду эпизодов направлены в суд для рассмотрения вопроса о депортации.

Почему операция важна

"Нелегал-2025" — плановое мероприятие, проводимое в регионах с высокой миграционной активностью. По словам сотрудников полиции, целью операции является не только наказание нарушителей, но и профилактика преступлений, связанных с незаконным трудом и фиктивной регистрацией.

Подобные проверки позволяют выявлять посредников, занимающихся нелегальной постановкой мигрантов на учёт, а также обеспечивать безопасность местного населения.

