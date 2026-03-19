© unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 1:45

Зеленые легкие Хабаровского края в опасности: незаконная вырубка леса поставила под угрозу экосистему

В Хабаровском крае сотрудники полиции пресекли масштабную деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной вырубкой лесных насаждений. Оперативники задержали семерых мужчин в возрасте от 35 до 53 лет, которые под руководством 43-летнего жителя села Солонцовый вырубали деревья в районе имени Лазо. Ущерб, нанесенный экологической системе региона, оценивается следствием в сумму, превышающую 25 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, а фигуранты находятся под следствием.

Обстоятельства и масштаб вырубки

Преступная деятельность велась в труднодоступном лесном массиве неподалеку от села Екатеринославка. По данным, предоставленным УМВД России по Хабаровскому краю, группа приступила к заготовке древесины в конце прошлого года. Злоумышленники специализировались на добыче ценных пород, включая дуб, березу и осину, которые активно сбывались жителям прилегающих территорий.

Всего за время своей деятельности участники незаконного промысла успели спилить порядка 300 деревьев. Такие объемы промышленной вырубки без соответствующих разрешительных документов привели к серьезным последствиям для биогеоценоза района. Полицейские зафиксировали систематический характер работы бригады, которая действовала скрытно, используя удаленность своих делянок от населенных пунктов.

Для осуществления незаконной заготовки древесины группа оснастила себя необходимой спецтехникой и инвентарем. В арсенале "черных лесорубов" имелись бензопилы для валки, а также трактор и грузовой транспорт для перемещения спиленных стволов. Именно эта техника послужила основным инструментом обеспечения логистического цикла, который позволял нелегально поставлять древесину местному населению.

Задержание группы и доказательства

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска смогли вычислить участников группы и пресечь их деятельность на месте совершения преступления. По месту нахождения делянок оперативники изъяли весь технический парк, включая тракторы, а также подготовленный к транспортировке распиленный лесоматериал. Собранные улики стали ключевым подтверждением противоправных действий подозреваемых.

"Подобные инциденты подчеркивают необходимость усиления контроля за отдаленными лесными территориями, где риск совершения экологических преступлений остается высоким. Эффективная работа правоохранительных органов по выявлению таких групп позволяет минимизировать ущерб, наносимый природным ресурсам регионов. Развитие инфраструктуры и мониторинг лесных массивов остаются важными задачами для обеспечения сохранности древесных насаждений. Подобные кейсы демонстрируют важность оперативного взаимодействия силовых структур и органов местного самоуправления в вопросах защиты экосистем."

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

На текущий момент следственные действия продолжаются, фиксируются все эпизоды преступной деятельности. Семерых фигурантов дела привлекают к ответственности в рамках возбужденного уголовного дела, что создает правовую основу для дальнейшего судебного разбирательства. Органы следствия детально восстанавливают хронологию перемещений группы для установления всех причастных к сбыту лиц.

Правовые последствия для участников

Законодательство предусматривает суровое наказание за масштабную незаконную рубку лесных насаждений, квалифицируемую как особо тяжкое правонарушение в силу размера нанесенного экологического вреда. Максимальная санкция статьи по факту подобных действий достигает семи лет лишения свободы. Важно отметить, что суд будет учитывать не только объем добытой древесины, но и степень вовлеченности каждого участника в процесс.

В отношении одного из задержанных уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственный изолятор. Остальные фигуранты дела также находятся под пристальным присмотром правоохранителей и проходят по следственным мероприятиям. Статус подследственных накладывает на них ограничения в передвижении до момента вынесения окончательного приговора судом.

Данный случай стал одним из самых громких дел о хищении лесных ресурсов в крае за последнее время. Правоохранители призывают граждан сообщать о фактах подозрительной деятельности в лесных массивах для пресечения убытков государственного лесного фонда. Каждая выявленная незаконная рубка является сигналом для усиления профилактических рейдов в лесничествах.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

