Местные жители уже не молчат: в Зелецино с марта продолжается экологическая угроза
В Нижегородской области начато уголовное расследование по факту организации нелегальной свалки вблизи деревни Зелецино. Эта ситуация привлекла внимание не только местных жителей, но и высокопоставленных чиновников. Проблема с несанкционированными свалками в районе продолжалась с марта этого года.
Масштабы экологической угрозы
Как сообщает следствие, в этом районе регулярно выбрасываются бытовые, строительные и крупногабаритные отходы. Причем свалка расположена слишком близко к жилым домам и газораспределительной инфраструктуре, что создаёт серьёзную угрозу для безопасности и экологии.
Реакция местных жителей и властей
Местные жители не раз жаловались в контролирующие органы, однако эти жалобы не привели к нужному результату. Проблема продолжала усугубляться, что в конечном итоге вынудило следственные органы принять меры.
Требования высокопоставленных чиновников
На фоне этой ситуации Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Айрата Ахметшина подробный отчёт о ходе процессуальной проверки. Также официально подтверждена информация о возбуждении уголовного дела.
"Возбуждение уголовного дела последовало после многочисленных жалоб местных жителей в контролирующие инстанции, которые не привели к ликвидации экологического нарушения", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru