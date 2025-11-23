Грузчики из Африки попали под рейд: в Дагестане вскрыли схему нелегального труда

Проверки в сфере миграционного законодательства в Дагестане вновь выявили нарушения: в одном из торговых центров Махачкалы обнаружили группу иностранных граждан, работавших без надлежащих документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Ситуация стала результатом рейда в рамках операции "Нелегальный мигрант — 2025", которую силовые структуры проводят для контроля за законностью трудоустройства приезжих.

Как был выявлен факт незаконного труда

Сотрудники полиции установили, что в поселке Ленинкент трудились 16 граждан африканских государств — Камеруна, Того и Мавритании. Иностранцы выполняли работу грузчиков в одном из столичных торговых центров. Проверка показала, что документы о заключении трудовых договоров с ними работодателем поданы не были, хотя это является обязательным требованием российского законодательства.

По информации ведомства, отсутствие уведомления об оформлении сотрудников нарушает установленный порядок привлечения иностранцев к работе. Для предприятий подобные нарушения приводят к административной ответственности, поскольку система контроля призвана предотвращать нелегальную занятость и обеспечивать надлежащие условия труда для приезжих работников.

Последствия для работодателя и правовая оценка

Полиция указывает, что действия руководства торгового центра содержат признаки административного правонарушения, связанного с незаконным привлечением иностранцев к трудовой деятельности. Такие случаи рассматриваются как серьёзные нарушения, поскольку они затрагивают вопросы миграционной безопасности и нарушают порядок ведения хозяйственной деятельности.

Подобные проверки проводятся регулярно и позволяют выявлять схемы нелегального трудоустройства, которые нередко сопровождаются отсутствием социальных гарантий для работников и обходом налоговых обязательств работодателей. Ведомство продолжает устанавливать обстоятельства дела и готовит материалы для последующего рассмотрения.

Контроль миграционной сферы и значение операций

Операция "Нелегальный мигрант — 2025" направлена на выявление нарушений со стороны работодателей и лиц, прибывших в регион без необходимых документов. Она проводится в разных районах республики и охватывает предприятия, где существует риск использования незарегистрированного труда.

Полиция подчёркивает, что такие мероприятия позволяют упорядочить миграционные процессы и обеспечить выполнение требований законодательства. Дагестан, как регион с высокой деловой активностью и развитой торговой сетью, нередко сталкивается с подобными случаями, поэтому силовые структуры уделяют особое внимание профилактике нелегального трудоустройства.