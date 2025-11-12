Переехали на 100 метров — и спаслись: как предприниматели обошли снос киосков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге владельцы киосков нашли способ избежать массового демонтажа: они переносят свои нестационарные торговые объекты (НТО) на участки, которые принадлежат федеральным или частным собственникам. Таким образом, киоски формально перестают находиться на муниципальной земле — и чиновники больше не могут требовать их сноса.

Как работает схема обхода

По словам депутата гордумы Сергея Козлова, число таких "переехавших" киосков выросло на 35%.

"Пока мы боролись с, так сказать, выносом [киосков], количество НТО на землях "третьих лиц" выросло на 35%. Предприниматели освобождают место [где закончилась аренда] и перевозят [киоск] на 100 метров ближе к дому — и всё. На муниципальной земле они уже не стоят, регулирования муниципального образования нет. Они находятся на землях "третьих лиц" — это федеральная или частная собственность", — пояснил депутат.

По сути, предприниматели воспользовались юридической лазейкой: когда договор аренды заканчивается, они просто перемещают киоск буквально на несколько десятков метров — и продолжают работать, но уже вне зоны контроля мэрии.

Почему это стало проблемой для города

Власти видят в этом тревожный сигнал. По словам Козлова, тенденция ведёт к росту "серой зоны": город теряет арендные поступления, а также возможность контролировать внешний вид и размещение НТО.

Проблему планируют обсудить на ближайшей комиссии гордумы, поскольку, по прогнозам депутатов, число таких нелегальных киосков будет только расти.

Новые правила и решения прокуратуры

11 ноября 2025 года депутаты поддержали поправки в положение об условиях размещения НТО. Из правил убрали пункты, которые прокуратура признала незаконными. Теперь предпринимателей не смогут лишать права участвовать в новых аукционах, даже если у них есть задолженности по аренде или они проигнорировали требования о демонтаже.

По данным мэрии, на начало 2025 года в Екатеринбурге было около 1700 НТО, из которых 1422 уже утратили договор аренды. Продлевать соглашения власти отказались из-за нарушений норм размещения — многие киоски стояли на инженерных сетях или в зонах видимости ГИБДД. Это привело к массовому сносу — от ларьков с шаурмой до газетных "Роспечатей".