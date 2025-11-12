Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Киоск прессы в Екатеринбурге
Киоск прессы в Екатеринбурге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 3:36

Переехали на 100 метров — и спаслись: как предприниматели обошли снос киосков в Екатеринбурге

Депутат Козлов: число киосков на землях третьих лиц в Екатеринбурге выросло на 35%

В Екатеринбурге владельцы киосков нашли способ избежать массового демонтажа: они переносят свои нестационарные торговые объекты (НТО) на участки, которые принадлежат федеральным или частным собственникам. Таким образом, киоски формально перестают находиться на муниципальной земле — и чиновники больше не могут требовать их сноса.

Как работает схема обхода

По словам депутата гордумы Сергея Козлова, число таких "переехавших" киосков выросло на 35%.

"Пока мы боролись с, так сказать, выносом [киосков], количество НТО на землях "третьих лиц" выросло на 35%. Предприниматели освобождают место [где закончилась аренда] и перевозят [киоск] на 100 метров ближе к дому — и всё. На муниципальной земле они уже не стоят, регулирования муниципального образования нет. Они находятся на землях "третьих лиц" — это федеральная или частная собственность", — пояснил депутат.

По сути, предприниматели воспользовались юридической лазейкой: когда договор аренды заканчивается, они просто перемещают киоск буквально на несколько десятков метров — и продолжают работать, но уже вне зоны контроля мэрии.

Почему это стало проблемой для города

Власти видят в этом тревожный сигнал. По словам Козлова, тенденция ведёт к росту "серой зоны": город теряет арендные поступления, а также возможность контролировать внешний вид и размещение НТО.

Проблему планируют обсудить на ближайшей комиссии гордумы, поскольку, по прогнозам депутатов, число таких нелегальных киосков будет только расти.

Новые правила и решения прокуратуры

11 ноября 2025 года депутаты поддержали поправки в положение об условиях размещения НТО. Из правил убрали пункты, которые прокуратура признала незаконными. Теперь предпринимателей не смогут лишать права участвовать в новых аукционах, даже если у них есть задолженности по аренде или они проигнорировали требования о демонтаже.

По данным мэрии, на начало 2025 года в Екатеринбурге было около 1700 НТО, из которых 1422 уже утратили договор аренды. Продлевать соглашения власти отказались из-за нарушений норм размещения — многие киоски стояли на инженерных сетях или в зонах видимости ГИБДД. Это привело к массовому сносу — от ларьков с шаурмой до газетных "Роспечатей".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменской области приостановлены поставки продукции с птицефабрики из-за вспышки птичьего гриппа вчера в 10:36
Начнут жечь кур: в Тюменской области выявили опасное заболевание

В Тюменской области на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа. Поставки продукции приостановлены, а зараженная птица уничтожается по ночам для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью » В Тюменской области почти 17 тысяч проб воды исследованы за девять месяцев 2025 года вчера в 9:46
Вода в Тюмени: что стало известно о её качестве после масштабного исследования

В Тюменской области исследовали более 16 тысяч проб воды с начала года. Большинство несоответствий связано с избыточным содержанием железа и марганца.

Читать полностью » Тюменские сети АЗС отменили ограничения на продажу бензина вчера в 8:46
Никаких лимитов на бензин: на Урале начинают отменять топливные ограничения

В Тюмени сети АЗС Н-1 и ТПК отменили ограничения на продажу бензина. Теперь топливо отпускается всем автовладельцам без ограничений.

Читать полностью » В Тюмени жители жалуются на сбои в мобильном интернете в районах Антипино и Войновка вчера в 7:46
Интернет в Тюмени опять "падает": почему сбои происходят и что говорят власти

Жители Тюмени сообщают о проблемах с мобильным интернетом в некоторых районах. Власти подтвердили, что новые ограничения не вводились, а сбои могут быть вызваны мерами безопасности.

Читать полностью » В Тюмени растет спрос на автомобили с газобаллонным оборудованием из-за повышения цен на бензин вчера в 6:34
ГБО в Тюмени — тренд года: как сэкономить на топливе и не попасть в штрафную ловушку

В Тюмени растет спрос на автомобили с газобаллонным оборудованием. Эксперты предупреждают о важности правильной регистрации ГБО, чтобы избежать штрафов и других санкций.

Читать полностью » В Свердловской области студентам-медикам начнут выплачивать деньги ежемесячно по целевым договорам вчера в 5:56
Целевые договоры и ежемесячные выплаты: как студентам медколледжей и вузов увеличат поддержку

В Свердловской области студентам-медикам, обучающимся по целевым договорам, изменили выплаты — теперь деньги будут поступать ежемесячно. Размер выплат зависит от уровня образования.

Читать полностью » В Екатеринбург доставили сперму племенных быков для искусственного осеменения вчера в 4:46
300 доз спермы из США и Канады: как искусственное осеменение изменит Урал

В Екатеринбург привезли 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Биоматериал будет использоваться на фермах Свердловской и Тюменской областей.

Читать полностью » Свердловская область заняла 23-е место в России по уровню зарплат, большинство жителей зарабатывают ниже среднего вчера в 3:36
Почти 25% жителей Свердловской области едва сводят концы с концами: кого в регионе называют "бедными"

Свердловская область заняла 23-е место в рейтинге по зарплатам в России. Почти четверть жителей зарабатывает меньше 45 тысяч рублей, а 4,7% получают свыше 200 тысяч.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные из Свободного университета Берлина обнаружили молекулы, указывающие на жизнь на Энцеладе
Туризм
Шоколадные холмы на острове Бохоль признаны природным памятником Филиппин
Садоводство
Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада
Культура и шоу-бизнес
Умер датский режиссёр Каспар Роструп, автор фильма "Танец с Регице"
Садоводство
Как спасаю свои хвойные деревья зимой — мои секреты по защите от снега и холода
Спорт и фитнес
Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату
Красота и здоровье
Косметолог Оксана Баланова: регулярность важнее стоимости косметики в домашнем уходе
Питомцы
Теперь кормлю спокойно: собака стоит как вкопанная и ждёт — секрет прост, но его никто не использует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet