Свердловская область на грани карантинного кризиса: 26 тыс. тонн овощей без проверки

Нарушения при поставках сельскохозяйственной продукции

С 1 октября по 7 ноября 2025 года сотрудники Россельхознадзора выдали 14 предостережений о недопустимости нарушений карантинных требований при поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Свердловской области. В результате незаконного ввоза в регион было доставлено 26,4 тысячи тонн плодоовощной продукции, среди которой — репчатый лук, чеснок, белокочанная капуста, огурцы, дыни и ягоды.

Потенциальная угроза для безопасности

Причиной предостережений стало несоответствие нормам законодательства со стороны импортеров. Они не уведомили Россельхознадзор о прибытии продукции и не представили её для обязательного фитосанитарного контроля. Это нарушает требования карантина и может привести к распространению вредных организмов и заболеваний растений, что представляет опасность для сельского хозяйства и безопасности пищевой продукции в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что в случае повторных нарушений могут быть применены меры административного воздействия к компаниям-импортерам.