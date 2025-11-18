Сам себе газовщик: зачем югорчанин врезался в газопровод и что из этого вышло

В Югорске (ХМАО) мужчина решил самостоятельно провести газ в свой дом, незаконно подключившись к городскому газопроводу. Этот поступок не только испортил коммуникации, но и поставил под угрозу безопасность всего района.

Как всё произошло?

По данным окружной прокуратуры,

"По версии следствия, обвиняемый произвел несанкционированную врезку в надземный газопровод низкого давления, предназначенный для подачи газа населению и проходящий вдоль улицы Космонавтов в Югорске. При этом мужчина повредил газопровод, нарушив его нормальное функционирование, что создало угрозу безопасности жизнедеятельности", — отмечено в сообщении ведомства.

Чем закончилась история?

На нарушителя завели уголовное дело сразу по нескольким статьям — за самовольное подключение к газовым сетям и за кражу газа. Материалы расследования уже переданы в суд.