Всего два месяца — и 200 тысяч прибыли: как в центре Симферополя вырос теневой игровой бизнес

Тихая на первый взгляд история о работе подпольного игрового клуба в центре Симферополя оказалась куда масштабнее, чем предполагали жители города. По данным издания "КП-Крым", следствию удалось восстановить действия группы, организовавшей незаконный бизнес всего за несколько месяцев, но успевшей извлечь ощутимую прибыль.

Схема и сроки деятельности

Следствие установило, что пятеро жителей Крыма создали преступную группу, действовавшую с декабря 2023 года по январь 2024-го. За короткий период им удалось наладить устойчивую схему, включавшую поиск подходящей площадки, аренду помещения и установку оборудования. В распоряжении обвиняемых оказалось помещение в Симферополе, где они обеспечили доступ к азартным играм для клиентов, действуя скрытно и без каких-либо разрешительных документов. Приток посетителей позволял удерживать стабильный доход, а открытый характер работы указывал на уверенность участников в собственной безнаказанности.

Обстоятельства преступления

Суть обвинений строилась на том, что подсудимые сознательно создали площадку для азартных игр и поддерживали её функционирование.

"С целью проведения азартных игр подсудимые арендовали помещение в городе Симферополе, где установили игровое оборудование", — говорится в сообщении прокуратуры.

По оценке правоохранителей, суммарный доход участников группы достиг 200 тысяч рублей, и эта сумма отражала лишь подтверждённые эпизоды деятельности. Оперативные мероприятия, проведённые полицией, положили конец функционированию клуба: оборудование было изъято, а организаторы задержаны.

Судебное решение и последствия

Рассмотрев материалы дела и позицию государственного обвинителя, суд пришёл к выводу о виновности всех фигурантов. Учитывая обстоятельства преступления и отсутствие отягчающих факторов, подсудимым назначили условные сроки от десяти месяцев до полутора лет. Дополнительно суд определил штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. Такой подход позволил учесть как необходимость наказания, так и степень участия каждого из обвиняемых в противоправной деятельности. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.