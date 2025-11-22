130 раков — и уголовная статья: тихая прогулка по озеру превратилась в серьёзное экологическое нарушение

Нарушение природоохранных правил на одном из самых чувствительных водоёмов Челябинска завершилось возбуждением уголовного дела. По данным пресс-службы надзорного ведомства, житель города обвиняется в незаконном вылове раков на озере Смолино и в ближайшее время предстанет перед судом.

Как происходил незаконный лов

Следствие установило хронологию событий, которые стали основанием для обвинения. В апреле 2025 года мужчина передвигался по озеру на лодке и использовал запрещённые орудия лова, размещая раколовки в прибрежной зоне.

"По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, передвигаясь на лодке по озеру Смолино, разместил вблизи береговой линии запрещенные орудия лова — раколовки. В дальнейшем извлек из воды раколовки, осуществив незаконный вылов свыше 130 раков. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 30 тыс. рублей, возмещен добровольно", — рассказали в прокуратуре.

Такой объем вылова относится к категории существенного вреда водным биологическим ресурсам. Несмотря на то что ущерб был возмещён добровольно, сам факт применения запрещённых средств ловли квалифицируется как уголовно наказуемый.

Правовой статус дела и особенности территории

Материалы расследования переданы в Ленинский районный суд Челябинска. Обвиняемый проходит по статье о незаконном вылове водных биоресурсов, которая предполагает ответственность даже в случаях, когда вред компенсирован. Процедура судебного рассмотрения должна определить степень вины и возможные санкции.

Озеро Смолино имеет статус особо охраняемой природной территории. Этот режим накладывает дополнительные ограничения на использование природных ресурсов и делает любые нарушения более значимыми с точки зрения экологического ущерба. Нарушение установленных правил рассматривается как угроза сохранению редких и уязвимых экосистем, что и стало ключевым фактором при возбуждении дела.

Экологический контекст и значение охраны водоемов

Смолино остается одним из самых экологически чувствительных озёр региона, и регулярные проверки направлены на предотвращение подобного браконьерства. Статус особо охраняемой территории предполагает усиленный контроль со стороны надзорных органов и строгие требования к поведению посетителей.

Инцидент с незаконным выловом подчёркивает необходимость соблюдения природоохранного законодательства и демонстрирует, что ответственность наступает независимо от масштаба нарушений. Судебное разбирательство станет показателем того, насколько последовательно регион применяет меры к тем, кто вмешивается в работу природных экосистем.