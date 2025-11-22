Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рак на льду зимой
Рак на льду зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 22:29

130 раков — и уголовная статья: тихая прогулка по озеру превратилась в серьёзное экологическое нарушение

В Челябинске возбудили дело за незаконный вылов раков на Смолино — прокуратура

Нарушение природоохранных правил на одном из самых чувствительных водоёмов Челябинска завершилось возбуждением уголовного дела. По данным пресс-службы надзорного ведомства, житель города обвиняется в незаконном вылове раков на озере Смолино и в ближайшее время предстанет перед судом.

Как происходил незаконный лов

Следствие установило хронологию событий, которые стали основанием для обвинения. В апреле 2025 года мужчина передвигался по озеру на лодке и использовал запрещённые орудия лова, размещая раколовки в прибрежной зоне.

"По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, передвигаясь на лодке по озеру Смолино, разместил вблизи береговой линии запрещенные орудия лова — раколовки. В дальнейшем извлек из воды раколовки, осуществив незаконный вылов свыше 130 раков. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 30 тыс. рублей, возмещен добровольно", — рассказали в прокуратуре.

Такой объем вылова относится к категории существенного вреда водным биологическим ресурсам. Несмотря на то что ущерб был возмещён добровольно, сам факт применения запрещённых средств ловли квалифицируется как уголовно наказуемый.

Правовой статус дела и особенности территории

Материалы расследования переданы в Ленинский районный суд Челябинска. Обвиняемый проходит по статье о незаконном вылове водных биоресурсов, которая предполагает ответственность даже в случаях, когда вред компенсирован. Процедура судебного рассмотрения должна определить степень вины и возможные санкции.

Озеро Смолино имеет статус особо охраняемой природной территории. Этот режим накладывает дополнительные ограничения на использование природных ресурсов и делает любые нарушения более значимыми с точки зрения экологического ущерба. Нарушение установленных правил рассматривается как угроза сохранению редких и уязвимых экосистем, что и стало ключевым фактором при возбуждении дела.

Экологический контекст и значение охраны водоемов

Смолино остается одним из самых экологически чувствительных озёр региона, и регулярные проверки направлены на предотвращение подобного браконьерства. Статус особо охраняемой территории предполагает усиленный контроль со стороны надзорных органов и строгие требования к поведению посетителей.

Инцидент с незаконным выловом подчёркивает необходимость соблюдения природоохранного законодательства и демонстрирует, что ответственность наступает независимо от масштаба нарушений. Судебное разбирательство станет показателем того, насколько последовательно регион применяет меры к тем, кто вмешивается в работу природных экосистем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Перми потратят в среднем 13 000 рублей на новогодние подарки — Авито вчера в 22:16
Средний чек на подарки в Перми — 13 000 рублей: что популярно среди жителей города в этом году

Опрос показал, что жители Перми планируют потратить на новогодние подарки в среднем 13 000 рублей, с предпочтением к деньгам и ювелирным украшениям.

Читать полностью » В Пермском крае введен уведомительный порядок для пользователей БПЛА вчера в 21:16
Пермский край снимает запрет на БПЛА: что изменится для владельцев дронов

В Пермском крае предложен новый порядок использования беспилотных летательных аппаратов. Проект указа требует уведомления властей перед каждым полетом.

Читать полностью » Жители Пермского края чаще выбирают спортивные товары для подарков — МегаФон вчера в 20:54
Пермяки меняют традиции: что оказалось в топе новогодних подарков в 2025 году

В 2025 году жители Пермского края начали чаще покупать спортивные товары и одежду к Новому году. Осенью интернет-трафик на спортивные магазины вырос на 21%.

Читать полностью » Курганские депутаты предложили изменить условия субсидий для бизнеса вчера в 20:44
Технологии впереди, законы позади: в Зауралье хотят перезапустить систему помощи бизнесу

Курганский бизнес всё чаще сталкивается с устаревшими требованиями господдержки, и региональные депутаты предлагают изменить правила распределения субсидий.

Читать полностью » Женщина обманывала сожителя, вымогая деньги на лечение несуществующей дочери — ГУ МВД вчера в 19:27
Любовь обернулась ложью: женщина выманила у моряка более 800 тысяч, создавая фальшивую историю о болезни дочери

В Пермском крае завершено расследование по делу о мошенничестве, в ходе которого женщина обманула своего сожителя, вымогая деньги под ложным предлогом.

Читать полностью » Горожане начали выбирать названия новых улиц в Екатеринбурге — канал вчера в 18:27
Екатеринбург превращает выбор названий улиц в народный флешмоб: новый район у Патрушихи получает свой голос

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать тему для названий новых улиц у Патрушихи, и голосование превратилось в обсуждение будущего облика района.

Читать полностью » В Челябинской области в 2025 году популярны имена Александр и София для новорожденных вчера в 10:16
Оглонбек да София: на Урале поделились статистикой о популярных именах новорожденных

В Челябинской области в 2025 году лидируют имена Александр и София. Какие имена стали самыми редкими для новорожденных?

Читать полностью » В Челябинске с начала 2025 года оставили курьерам более 643 тыс. руб чаевых — Flowwow вчера в 9:32
7 869 рублей — на чай: курьеры рассказали о секретах великодушных уральцев

В Челябинске за 2025 год курьеры получали более 643 тысяч рублей чаевых. Как изменился объем благодарности по месяцам и когда чаевых стало больше всего?

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо придаёт Кобб-салату кремовую текстуру — диетологи
СФО
Бурильщики получают в среднем 200 тысяч рублей в ХМАО — Авито Работа
Красота и здоровье
Современные коллекции делают шерстяные куртки частью стиля, сообщают стилисты
Туризм
Блогер Лисейкина рассказала, как действовать при задержке рейса по плану «ковер»
Наука
Нанокристаллы перовскита в стекле впервые показали спиновый шум — СПбГУ
Спорт и фитнес
Утяжелители увеличивают интенсивность тренировок и ускоряют сжигание калорий
Дом
Борная кислота против тараканов безопасна при наличии питомцев — эксперты
Авто и мото
Мороз на 25% увеличивает вязкость масла в муфте — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet