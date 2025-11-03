Воронка, канистры и водка без лицензии: в Екатеринбурге кальян-бар оказался мини-заводом алкоголя

В самом центре Екатеринбурга, в кальян-баре на улице Первомайской, обнаружили настоящий подпольный цех по производству алкоголя. Заведение, как оказалось, принадлежит азербайджанскому бизнесмену Алиеву Гейдеру Насраддин оглы, ранее уже замеченному в незаконной торговле винным мороженым.

"Разливали через воронку"

"В помещениях обнаружили десятки пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения, которая здесь же вручную через обычную воронку разливалась по бутылкам. В коробках также нашли тару и этикетки — в общем, полноценный цех", — рассказал член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

По сути, в кальян-баре действовало мини-производство алкоголя, где напитки разливали без какой-либо сертификации или контроля качества.

Без лицензии и совести

Как уточняется, посетителям заведения также подавали водку, коньяк и другие крепкие напитки — при том, что лицензии на продажу алкоголя у бара не было. Вся обнаруженная продукция и оборудование были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Возможное наказание

По словам Чукреева, действия предпринимателя подпадают под статью 171.3 УК РФ - незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас материалы дела переданы в правоохранительные органы.