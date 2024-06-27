Компания IKEA собирается вернуться на украинский рынок. Об этом информирует РИА Новости.
Основанная в Швеции нидерландская производственно-розничная торговая группа, которая считается одной из самых больших организаций по продаже мебели, решила вернуться на украинский рынок после того, как отложила свою работу там два года назад. Помимо этого, в 2022 году торговая марка перестала применять такой натуральный композит из целлюлозных волокон, как древесина от Украины для изготовления своей продукции. В организации данные действия аргументировали тем, что они не могут верифицировать законность изделия.
Недавно интернет-магазин "Леруа Мерлен", деятельность которого основана на продаже различных групп товаров для строительно-ремонтных и отделочных процедур, заявила об изменении позиционирования бренда, информировали ТАСС в ретейлере. В процессе этой маркетинговой стратегии организация изменит своё название на "Лемана Про". Также в компании уточнили, что ребрендинг будет проходить несколько этапов. Некоторые торговые точки под новым названием собираются начать работать в конце текущего года. Однако полноценно всё завершится только в следующем году.
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