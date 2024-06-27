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IKEA начала подготовку к возобновлению работы на Украине
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 13:22

IKEA начала подготовку к возобновлению работы на Украине

Компания IKEA собирается вернуться на украинский рынок. Об этом информирует РИА Новости.

Основанная в Швеции нидерландская производственно-розничная торговая группа, которая считается одной из самых больших организаций по продаже мебели, решила вернуться на украинский рынок после того, как отложила свою работу там два года назад. Помимо этого, в 2022 году торговая марка перестала применять такой натуральный композит из целлюлозных волокон, как древесина от Украины для изготовления своей продукции. В организации данные действия аргументировали тем, что они не могут верифицировать законность изделия.

Недавно интернет-магазин "Леруа Мерлен", деятельность которого основана на продаже различных групп товаров для строительно-ремонтных и отделочных процедур, заявила об изменении позиционирования бренда, информировали ТАСС в ретейлере. В процессе этой маркетинговой стратегии организация изменит своё название на "Лемана Про". Также в компании уточнили, что ребрендинг будет проходить несколько этапов. Некоторые торговые точки под новым названием собираются начать работать в конце текущего года. Однако полноценно всё завершится только в следующем году.

Фото: Kgbo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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