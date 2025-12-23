Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в сердце
© freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:27

Игнорировал странные ощущения после нагрузки — теперь понимаю, чем это было опасно

Кардиолог предупредил об опасности болей после физической нагрузки — Крулёв

Сердце нередко подаёт сигналы бедствия так тихо, что человек не воспринимает их всерьёз. Незначительный дискомфорт, странные ощущения после нагрузки или привычная изжога могут оказаться вовсе не безобидными. Именно такие симптомы чаще всего вводят пациентов в опасное заблуждение. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Крулёв. Об этом сообщает Life.ru.

Почему опасные симптомы легко пропустить

По словам специалиста, организм обладает своеобразной "сигнальной системой", но она работает не всегда очевидно. Человек может чувствовать себя удовлетворительно даже при серьёзных нарушениях кровоснабжения сердца. Это создаёт ложное ощущение безопасности и откладывает обращение за медицинской помощью.

Кардиолог подчёркивает, что хорошее состояние сосудов шеи или ног не означает автоматического благополучия коронарных артерий. Сердце может страдать из-за скрытых проблем, которые никак не отражаются на общем самочувствии до определённого момента.

Когда изжога оказывается тревожным знаком

В практике Константина Крулёва был показательный случай: пациентка жаловалась на изжогу и не связывала её с работой сердца. Женщина считала проблему исключительно желудочной, однако обследование выявило нарушение подвижности миокарда. Такой пример наглядно показывает, насколько обманчивыми могут быть симптомы.

Врач поясняет, что жжение, сдавливание или боль, возникающие при физической нагрузке и исчезающие в состоянии покоя, требуют особого внимания. Если такие ощущения продолжаются несколько минут, они могут указывать на стенокардию. Для этого состояния характерны боли не только за грудиной, но и в верхней части живота или нижнем отделе грудной клетки, что часто сбивает пациентов с толку.

Какие боли чаще не связаны с сердцем

Не все неприятные ощущения в области груди одинаково опасны. Кардиолог отмечает, что точечные или колющие боли чаще всего имеют неврологическую природу и связаны с невралгией. Ноющие или "леденящие" ощущения, напротив, нередко указывают на кардионевроз и психоэмоциональное перенапряжение.

Однако самостоятельно отличить одно состояние от другого бывает сложно. Именно поэтому любые повторяющиеся или связанные с нагрузкой боли требуют профессиональной оценки, а не самодиагностики.

Неожиданные факторы риска для сердца

Врач также обращает внимание на данные исследования, опубликованного в журнале Mayo Clinic Proceedings. В нём говорится, что финансовые трудности и неуверенность в доступе к пище могут наносить сердцу больший вред, чем классические факторы риска, такие как повышенный холестерин или гипертония. Хронический стресс, связанный с нестабильностью, напрямую отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Сердечные заболевания не всегда начинаются с резкой боли и экстренных состояний. Часто они маскируются под привычные недомогания, которые легко проигнорировать. Внимание к сигналам организма и своевременное обследование помогают выявить проблему до того, как она перейдёт в критическую стадию.

