Генеральный секретарь военно-политического союза НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши ликвидировать ракеты над Украиной сообщил, что политику объединения не собираются видоизменять, и альянс не намерен напрямую участвовать в конфликте. Об этом информирует РИА Новости.

Норвежский государственный и политический деятель сообщил, что политика Североатлантического альянса не подлежит изменениям. Он также добавил, что международная военно-политическая организация НАТО не собирается принимать в этом конфликте участия. Однако он заявил, что организация Североатлантического договора поддержит ликвидацию летательных аппаратов Российской Федерации, но напрямую никак не будет втянута в это.

Не так давно одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации Рейтер со ссылкой на замглавы польского Минобороны Цезария Томчика заявило, что столица Польши собиралась поднять на международной встречи глав государств НАТО в Вашингтоне тему о способности Польши ликвидировать ракеты над Украиной.

Глава Минобороны ФРГ, немецкий политик, член Социал-демократической партии Борис Писториус сообщал в конце весны текущего года о том, что Федеративная Республика Германия и другие западные страны не ведут серьёзно диалог о возможности уничтожать ракеты России и беспилотные летательные аппараты над Украиной. Они аргументируют это тем, что такой поступок бы обозначал прямое вступление в конфликт.

Фото: Kjetil Ree (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)