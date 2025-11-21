Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Телефонные мошенники
Телефонные мошенники
© https://t.me/mediamvd
Главная / Общество
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:36

Тюмень под прицелом мошенников: как фото паспорта Полины Каменской стало оружием для преступников по всему миру

Мошенники создали фальшивые объявления от имени тюменки — База

Мошенничество с использованием личных данных в интернете продолжает набирать обороты. На этот раз жертвой преступников стала жительница Тюмени Полина Каменская, чье имя и фото паспорта оказались в руках мошенников. По информации телеграм-канала "База", инцидент произошел во время подготовки девушки к путешествию на Бали.

Мошенники, использующие доверие

Полина Каменская собиралась арендовать байк на Бали и начала искать варианты в telegram-каналах. Связавшись с "менеджером", который предложил ей услугу аренды, она была запрашена отправить фото паспорта для составления договора. Как только Полина перечислила аванс за аренду, "менеджер" перестал выходить на связь, а переписка была удалена.

Однако настоящее бедствие началось позже. Используя полученные данные, преступники начали распространять фальшивые объявления, предлагая аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге, организацию трансферов в Стамбуле и Италии, а также обмен валюты в Анталии. Это происходило от имени Полины, и мошенники продолжали обманывать людей по всему миру.

Изменение личности и обращение в полицию

Полина Каменская незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже ее личных данных. Однако несмотря на поданное заявление, преступники продолжили свою деятельность, обманывая все больше людей. В ответ на это, чтобы избежать дальнейших последствий, девушке пришлось сменить фамилию и обновить все свои документы.

Этот случай является ярким примером того, как мошенники используют личную информацию для организации преступной деятельности в интернете. Проблема, с которой столкнулась Полина, вновь подчеркивает важность осторожности при передаче личных данных, особенно в непроверенных источниках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ваш успех необязательно связан с богатством — психолог Файнзильберг вчера в 16:19
Успех без миллионов: почему уважение иногда стоит дороже любых денег

Психолог Владимир Файнзильберг объяснил NewsInfo, может ли не богатый человек быть успешным.

Читать полностью » В ЖКХ обострился дефицит кадров в регионах — Известия вчера в 2:26
Дефицит специалистов в ЖКХ: от дворников до электриков — кто спасет отрасль

В ЖКХ продолжает наблюдаться дефицит кадров, особенно среди рабочих и технического персонала, несмотря на увеличение зарплат на 25%.

Читать полностью » Минэкономразвития зафиксировало рост цен на плодоовощную продукцию 19.11.2025 в 20:07
Овощи снова дорожают, но капуста рушит ценники: продуктовый рынок входит в новый сезонный перепад

Цены на плодоовощную продукцию вновь ускорили рост, но часть продуктов продолжила дешеветь, формируя неоднородную картину ценовой динамики ноября.

Читать полностью » В Госдуме заявили о замене YouTube российскими сервисами — ТАСС 19.11.2025 в 18:45
От угроз санкций до собственной экосистемы: российские сервисы получают шанс вытеснить YouTube

Российские политики обсуждают перспективу полной замены YouTube и условия, при которых доступ к платформе может быть восстановлен.

Читать полностью » Эксперт Балынин объяснил снижение выплат пенсионерам — RT 19.11.2025 в 18:09
Новый регион — новые цифры: почему переезд превращает пенсию в неожиданную головоломку

Эксперт объясняет, почему пенсионные выплаты могут уменьшаться после переезда, трудоустройства или смены семейного статуса, и как действуют эти механизмы.

Читать полностью » Периоды праздников связаны со всплеском телефонных мошенничеств — эксперт Дандамаев 19.11.2025 в 15:28
Телефонные аферисты включили турборежим: почему в декабре мошенники активизируются

Эксперт по IT-безопасности Марсель Дандамаев объяснил NewsInfo причины роста телефонного мошенничества.

Читать полностью » Подготовка к Новому году может обернуться стрессом — психолог Метелина 14.11.2025 в 16:21
Праздник не начался, а силы уже нет: почему новогодние хлопоты приводят к стрессу

Психолог Алиса Метелина рассказала NewsInfo, как избежать предновогоднего стресса.

Читать полностью » Многозадачность создает иллюзию эффективности — психолог Полянова 14.11.2025 в 13:56
Многозадачность — миф: что на самом деле происходит с мозгом в такие моменты

Психолог Людмила Полянова рассказала NewsInfo, почему попытки делать несколько дел сразу вредят эффективности.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Москве вырос интерес к долевому строительству — компания "Метриум"
ДФО
В ЦРБ Курильска впервые провели лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря
Красота и здоровье
Врач Тюрина объяснила, как скрытый стресс влияет на организм
Авто и мото
Состояние салона и кузова помогает определить фактический пробег авто — автоэксперты
ЦФО
На Смоленщине ввели 370 тысяч квадратных метров и расширяют площадки под новое жильё
СФО
Губернатор ХМАО опроверг слухи о переносе столицы Югры
УрФО
Горожане начали выбирать названия новых улиц в Екатеринбурге — канал "Екатеринбург Культура"
Наука
Неандертальцы не имели особых носовых структур для холода — Бузи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet