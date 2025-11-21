Тюмень под прицелом мошенников: как фото паспорта Полины Каменской стало оружием для преступников по всему миру

Мошенничество с использованием личных данных в интернете продолжает набирать обороты. На этот раз жертвой преступников стала жительница Тюмени Полина Каменская, чье имя и фото паспорта оказались в руках мошенников. По информации телеграм-канала "База", инцидент произошел во время подготовки девушки к путешествию на Бали.

Мошенники, использующие доверие

Полина Каменская собиралась арендовать байк на Бали и начала искать варианты в telegram-каналах. Связавшись с "менеджером", который предложил ей услугу аренды, она была запрашена отправить фото паспорта для составления договора. Как только Полина перечислила аванс за аренду, "менеджер" перестал выходить на связь, а переписка была удалена.

Однако настоящее бедствие началось позже. Используя полученные данные, преступники начали распространять фальшивые объявления, предлагая аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге, организацию трансферов в Стамбуле и Италии, а также обмен валюты в Анталии. Это происходило от имени Полины, и мошенники продолжали обманывать людей по всему миру.

Изменение личности и обращение в полицию

Полина Каменская незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже ее личных данных. Однако несмотря на поданное заявление, преступники продолжили свою деятельность, обманывая все больше людей. В ответ на это, чтобы избежать дальнейших последствий, девушке пришлось сменить фамилию и обновить все свои документы.

Этот случай является ярким примером того, как мошенники используют личную информацию для организации преступной деятельности в интернете. Проблема, с которой столкнулась Полина, вновь подчеркивает важность осторожности при передаче личных данных, особенно в непроверенных источниках.