Иван Трухин Опубликована сегодня в 18:10

Сею рассаду — а всходов почти нет: виноват грунт, который казался “идеальным”

Слишком питательный грунт связывают с провалом всходов из-за инфекций — садовод Ольга Воронова

Каждую весну многие удивляются: семена вроде свежие, сроки правильные, а всходов почти нет. Часто причина оказывается не в сорте и не в температуре, а в грунте, который кажется "идеальным" — слишком жирном и насыщенном. В итоге вместо дружных ростков получается пустая кассета и разочарование. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на комментарий профессионального садовода Ольги Вороновой.

Почему "богатая земля" может подвести

Ольга Воронова объясняет, что на самом старте семенам важнее не питание, а безопасность и структура среды. Слишком питательный грунт, особенно если он набран на улице или взят "из огорода", может содержать бактерии и грибки. Для семян и нежных проростков это риск: инфекции мешают прорастанию, а иногда и вовсе "съедают" будущие всходы ещё до того, как они покажутся на поверхности.

Эксперт отмечает, что распространённая ошибка — стремление сразу посадить рассаду в максимально насыщенную почву. На деле семечку в первые дни нужно не "лучше и дороже", а легче и нейтральнее.

"Чтобы семена взошли требования только два. Грунт должен быть очень рыхлым, очень-очень и на этом этапе не слишком питательный. Я бы сказала что-то типа торфа самого обычного, но не кислого, что-то очень рыхлое и не суперпитательное", — сказала Ольга Воронова, говорится в комментарии EcoSever.

Какой грунт помогает получить дружные всходы

По словам Вороновой, ключевой ориентир — простота. Чем меньше в стартовой смеси "излишеств", тем выше шанс, что семена взойдут ровно и без потерь. Важны две вещи:

  1. максимальная рыхлость, чтобы корешок легко пробивался и получал воздух
  2. умеренность по питанию, чтобы на старте не возникало лишних проблем

Как вариант, она советует использовать торфобрикеты: их разводят водой, и получается лёгкий субстрат, который считается безопаснее с точки зрения инфекций.

"Торфобрикеты просто разводят водой, получается грунт абсолютно безопасный, рыхлый, там уже убиты все инфекции. Надо что-то попроще, тогда семена лучше взойдут. А садоводы думают наоборот, что чем круче, тем будет лучше результат, но не на этой стадии. В этом они делают ошибку", — подсказала Воронова.

Простое правило для старта рассады

Эксперт формулирует принцип так: в начале развития семенам нужна нейтральная, лёгкая среда, где нет лишних рисков. Питательный грунт пригодится позже, когда появятся настоящие листочки и растение начнёт активно расти. А на этапе посева лучше дать семенам "чистый старт" — тогда и всходы будут дружнее, и рассада получится крепче.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

